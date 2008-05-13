دوره میانسالی نقطه اوج افسردگی در زنان است

به گزارش خبرگزاری مهر ، هلت دی نیوز اعلام کرد: این بدان معنی نیست که تمامی زنان بدون استثناء دچار افسردگی می شوند اما اکثر زنان در دوران میانسالی دچار یک دوره حساسیت روحی شدید شده و احتمال بروز افسردگی در آنان تشدید می شود.

متخصصان معتقدند ، تغییرات هورمونی و درونی خانم ها نیز در احساس پیری و از کار افتادگی آنها موثر است اما این امر طبیعی بوده و به خودی خود نیز درمان می شود در چنین مواردی بهتر است زنان به دنبال درمان بوده و به متخصص مراجعه نمایند.

محققان در یافته اند ، این دوره از تغییر و تحولات جسمی در زنان که منجر به تغییر در کار هورمونها می شود با تاثیر بر سیستم عصبی، احتمال ابتلا به افسردگی را 2 تا 5 برابر افزایش می دهد.

از نشانه های تغییرات هورمونی هم احساس گر گرفتگی در خانم ها و تعرق زیاد است که تحقیقات نشان می دهد در این زمان حساسیت روحی و عصبی به شدت زیاد شده و افراد در معرض ابتلا به افسردگی قرار می گیرند.

با توجه به این که بسیاری از زنان در این سنین ممکن است والدین یا عزیزانشان را از دست بدهند و یا با مسائل مالی مواجه شوند،احتمال بروز افسردگی تشدید می شود.