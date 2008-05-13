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۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۵:۰۳

دوره میانسالی نقطه اوج افسردگی در زنان است

دوره میانسالی نقطه اوج افسردگی در زنان است

بررسی ها نشان می دهد که حتی زنانی که در دوران زندگی هرگز دچار افسردگی نشده اند ، در سنین میانسالی بیشتر احساس ناکامی و استرس و به دنبال آن افسردگی می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر ، هلت دی نیوز اعلام کرد: این بدان معنی نیست که تمامی زنان بدون استثناء دچار افسردگی می شوند اما اکثر زنان در دوران میانسالی دچار یک دوره حساسیت روحی شدید شده و احتمال بروز افسردگی در آنان تشدید می شود.

متخصصان معتقدند ، تغییرات هورمونی و درونی خانم ها نیز در احساس پیری و از کار افتادگی آنها موثر است اما این امر طبیعی بوده و به خودی خود نیز درمان می شود در چنین مواردی بهتر است زنان به دنبال درمان بوده و به متخصص مراجعه نمایند.

محققان در یافته اند ، این دوره از تغییر و تحولات جسمی در زنان که منجر به تغییر در کار هورمونها می شود با تاثیر بر سیستم عصبی، احتمال ابتلا به افسردگی را  2 تا 5  برابر افزایش می دهد.

از نشانه های تغییرات هورمونی هم احساس گر گرفتگی در خانم ها و تعرق زیاد است که تحقیقات نشان می دهد در این زمان حساسیت روحی و عصبی به شدت زیاد شده و افراد در معرض ابتلا به افسردگی قرار می گیرند.

با توجه به این که بسیاری از زنان در این سنین ممکن است والدین یا عزیزانشان را از دست بدهند و یا با مسائل مالی مواجه شوند،احتمال بروز افسردگی تشدید می شود.

کد مطلب 682057

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