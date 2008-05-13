جامعه امروز

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه شنبه 24 اردیبهشت ماه برنامه های زیادی در حوزه بهداشت و درمان و شهرداری ، آموزش و پرورش و قوه قضائیه برگزارمی شود.

هشتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک

این برنامه با حضور دکتر قالیباف شهردار تهران ، مدیران ، کارشناسان و دست اندرکاران حمل و نقل و ترافیک امروز ساعت 8:45 در هتل المپیک واقع در ضلع غربی مجموعه ورزشی آزادی ، بلوار دهکده برگزار می شود.

لازم به ذکر است، جهت تسهیل در پوشش خبری وسیله نقلیه راس ساعت 8 صبح از مقابل اداره کل روابط عمومی آماده انتقال خبرنگاران است.

نشست مطبوعاتی خیرین مدرسه ساز استان تهران

نشست مطبوعاتی و دهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان تهران امروز ساعت 16:30 الی 20:30 در اردوگاه فرهنگی شهید باهنر واقع در نیاوران ، خیابان منظریه شمالی برگزار می شود.

هفتمین کنگره سراسری شنوایی شناسی ایران

این کنگره توسط انجمن علمی شنوایی شناسی ایران و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی امروز ساعت 8:30 در تالار امام خمینی (ره) دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.

در این کنگره دکتر دارایی معاون درمان سازمان تامین اجتماعی، دکتر طباطبایی رئیس آموزش و پرورش استثنایی ، دکتر پیوندی معاون آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پزشکی کشور و جمع کثیری از اساتید دانشگاههای سراسر کشورحضور خواهند داشت.

مصاحبه مطبوعاتی سخنگوی قوه قضائیه

مصاحبه مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی دکتر جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه ساعت 10 در ساختمان وزارت دادگستری میدان ارگ برگزار می شود.

افتتاحیه نوزدهمین کنگره فیزیوتراپی ایران

این مراسم ساعت 8:30 در مجموعه فرهنگی - ورزشی وزارت کار و امور اجتماعی تهران با حضور شخصیتهای برجسته علمی و اساتید دانشگاههای سراسر کشور به همراه اندیشمندان و میهمانانی از آمریکا ، اروپا و آسیا ، برگزار می شود .

دیدار سفرای کشورهای اسلامی با رئیس قوه قضائیه

این برنامه امروز ساعت 9 در حوزه ریاست قوه قضائیه برگزار می شود.

جشنواره روشهای فعال تدریسی استانی

این جشنواره امروز در پاکدشت ، دو راهی یبر ، بلوار شمالی شهدای قمی کانون شهدای پاکدشت برگزار می شود.

دومین سالگرد تاسیس مرکز نظارت همگانی 1888

این مراسم با حضور جمعی از مدیران شهرداری تهران ساعت 15 در خیابان قزوین ، 16 متری امیری ( شهید سبحانی ) سالن اجتماعات مرکز تشکلهای مردمی شهرداری منطقه 10 برگزار می شود.