بیگلری داور باشگاه پرسپولیس در دادگاه CAS /نشست سه جانبه درلوزان سوئیس

به گزارش خبرنگار مهر، بدنبال اعتراض رسمی و درخواست تجدید نظر باشگاه پرسپولیس به دیوان داوری ورزش نسبت به رای کمیته انضباطی FIFA مبنی برکسر 6 امتیاز از امتیازات فصل جاری تیم پرسپولیس به جهت تاخیر در پرداخت بدهی این باشگاه به شرکت کوپیان، دادگاه CAS در نامه ای به فیفا با تعیین مهلت 20 روزه به FIFA خواستارتشکیل جلسه رسیدگی و تجدید نظرپیرامون این پرونده شده است.

دراین زمینه مقرر شد جلسه رسیدگی به این پرونده با حضور داورمورد نظردیوان داوری ورزش، داورمورد نظرفیفا و باشگاه پرسپولیس ظرف سه هفته آینده در لوزان سوئیس برگزار شود. در این نشست طرفین دفاعیات خود را در خصوص پرونده مذکور ارائه خواهند کرد تا در نهایت داور دیوان به عنوان رئیس این دادگاه رای نهایی را پیرامون این پرونده اعلام کند.

از سوی باشگاه پرسپولیس دکتر بیگلری یکی ازحقوقدانان عضو دیوان داوری ورزش به عنوان نماینده داوری باشگاه پرسپولیس برای حضور در این جلسه انتخاب شده است. احتمالا از باشگاه پرسپولیس نیز یک نماینده برای حضور در این نشست که با هدف روشن شدن حقیقت در ماجرای پرونده شرکت کوپیان و کسر 6 امتیاز از باشگاه پرسپولیس برگزارمی شود، شرکت خواهد کرد.

کمیته انضباطی فیفا چندی پیش باشگاه پرسپولیس را بدلیل تاخیردر بدهی شرکت کوپیان به پرداخت 120 هزار یورو و کسر 6 امتیاز از امتیازات فصل جاری این تیم محکوم کرد.