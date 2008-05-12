برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت بحران در قم

به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر فلاحی، دانشیار رشته معماری و شهرسازی و مدیر گروه بازسازی پس از سانحه عصر امروز در این کارگاه آموزشی ضمن اشاره به وقوع حوادث و سوانح شایع در کشور، آموزش و ایمنسازی را از مهمترین اصول کاهش خسارات عنوان نمود.
وی بر اهمیت سیاستهای دولت در زمینه مقاوم سازی، شناسایی بافتهای فرسوده، بازسازی و نوسازی مدارس و منازل روستایی و تاسیسات زیربنایی تأکید کرد.
دکتر فلاحی در ادامه با بیان چگونگی و نحوه پیشگیری، آمادگی و مقابله در مواجهه با سوانح و حوادث غیر مترقبه، نتایج عینی به دست آمده از برگزاری کارگاههای آموزشی در مراکز آموزش عالی کشور از جمله دانشگاهها را قابل توجه اعلام کرد.
وی افزود: بررسی راهکارهای کاهش خطرات ناشی از حوادث و سوانح از سوی مسئولان به کارگروههای امدادی محول شده است که این کارگروهها تاکنون توانستهاند با برگزار نمودن کارگاههای آموزشی متنوع خدمات قابل توجهی را ارائه دهند.
لازم به ذکر است کارگاه آموزشی مدیریت بحران به همت اعضای کانون دانشجویی هلال احمر دانشگاه قم و با حضور بیش از 150 نفر از اعضای این کانون برگزار شد.
قم - خبرگزاری مهر: همزمان با فرا رسیدن هفته هلال احمر کارگاه آموزشی مدیریت بحران در تالار شیخ مفید دانشگاه قم برگزار شد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر فلاحی، دانشیار رشته معماری و شهرسازی و مدیر گروه بازسازی پس از سانحه عصر امروز در این کارگاه آموزشی ضمن اشاره به وقوع حوادث و سوانح شایع در کشور، آموزش و ایمنسازی را از مهمترین اصول کاهش خسارات عنوان نمود.
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