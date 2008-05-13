بررسی روابط اسلام و مسیحیت از سوی پاپ و اسقف اعظم کانتربری؛ اخبار هفتگی ادیان جهان

روابط مسلمانان و مسیحیان محور گفتگوی رهبر انگلیکها و کاتولیکها

پاپ بندیکت شانزدهم و اسقف اعظم کانتربری طی دیدار خود پشت درهای بسته در واتیکان، به بحث درباره روابط مسلمانان و مسیحیان پرداختند.

واتیکان اعلام کرد که پاپ و دکتر روان ویلیامز به طور خصوصی در واتیکان بایکدیگر دیدار و گفتگو کردند، اما تاکنون جزئیات بیشتری از این دیدار که روز دوشنبه 16 اردیبهشت ماه انجام شد منتشر نکرده است.

یکی از سخنگویان کلیسای انگلیکن اظهار داشت که دو رهبر دینی حدود 20 دقیقه به طور خصوصی دیدار کرده و درباره روابط مسلمانان و مسیحیان، گفتگوی بین دینی و تأثیر سفر ماه گذشته پاپ به ایالات متحده گفتگو کردند. این دومین دیدار رسمی میان پاپ و رهبر معنوی 77 میلیون انگلیکن جهان بود که به دیدار گرم و دوستانه توصیف شد.

در ماه مارس کاردینال ژان لوئی توران رئیس شورای پاپی گفتگوی بین ادیان اظهارات دکتر ویلیامز را درباره تصویب برخی از ابعاد شریعت اسلام در بریتانیا مورد انتقاد قرار داد و اظهار داشت که وی اشتباه کرده و اظهاراتی خام داشته است.

سخنرانی رهبر انگلیکنها در ماه فوریه واکنشهای بسیار منفی را در بریتانیا و برخی از نقاط جهان به همراه داشت.

وی با هدف شرکت در هفتمین همایش "ساخت پلهای ارتباطی" به ایتالیا سفر کرده، این همایش هرساله با حضور علمای مسلمان و مسیحی به منظور بررسی دقیق متون قرآن و انجیل برگزار می شود. موضوع همایش امسال که طی روزهای 16 تا 18 اردیبهشت ماه با همکاری دانشگاه جورج تاون در رم برگزار شد " برقراری ارتباط با جهان" وحی، ترجمه و تفسیر در اسلام و مسیحیت" است.

رهبران مسیحی جهان روز نکبت فلسطین را به رسمیت می‌شناسند

بیش از 140 نفر از رهبران مسیحی طی بیانیه‌ای که در روزنامه ایندیپندنت منتشر شد متحدانه تصدیق کرده‌اند که جشنهای صهیونیستها برای شصتمین سال تأسیس دولت خود، روز نکبت یا فاجعه مردمان فلسطین بوده است.

اسقف اعظم دسموند توتو، برنده جایزه صلح نوبل؛ مارید گوریگان مگوایر نویسنده کتاب پرفروش سیاست خدا؛ جیم والیس فعال درک خاورمیانه؛ والتر براگمان دانشمند انجیلی، کریستوفر رولند استاد دانشگاه آکسفورد، برایان مک لارن نویسنده مسیحی، اسقف اعظم کلیسای انگلیکن استرالیا و چندین نفر از اسقفها و مدیر بین‌المللی ائتلاف جهانی انجیلی ها از جمله افرادی هستند که این بیانیه را امضا کرده‌اند.

روسای مدارس علوم دینی، استاتید دانشگاه، نویسندگان، نمایندگان سازمانهای امدادی، کشیشان تمام فرقه‌های مسیحی چون پروتستان مشایخی، کاتولیک، انگلیکن، باپتیست، منونیت، پنطیکاستی از کشورهای بریتانیا، ایرلند، فرانسه، امریکا، استرالیا، آفریقای جنوبی و کانادا هستند.

این بیانیه که ابتکار عملی کاملاً مستقل محسوب می‌‎شود از ایده دو روزنامه نگار شکل گرفت و توسط شبکه‌های شخصی گسترش یافت و با استقبال و حمایت رهبران مسیحی رو به رو شد.

این بیانیه تصریح کرده است که درحالی که امروز میلیونها اسرائیلی و یهودی سراسر جهان شصتمین سالگرد تأسیس دولت اسرائیل را جشن می‌گیرند، میلیونها فلسطینی برای بی خانمان شدن 700 هزار نفری که هرگز نتوانستند به خانه‌های خود بازگردند عزاداری می کنند. بسیاری از مسیحیان در کلیساهای سراسر جهان همبستگی را که تاکنون به اسرائیل ابراز کرده از فلسطین دریغ کرده‌اند. امضاکنندگان این نامه با اشاره به انجیل تصدق کرده‌اند که عدالت است که صلح و امینت پایدار منتهی می‌شود.

تجلی حضرت مریم در قرن هفدهم به رسمیت شناخته شد

یکی از اسقفهای کاتولیک در فرانسه دیروز یکشنبه اعلام کرد کلیسا به طور رسمی تجلیل حضرت مریم(س) را بر دختر چوپان قرن هفدهمی در کوهستان آلپ به رسمیت شناخت.

اسقف ژان میشل دی فالکو لیندری که در مراسم عشای ربانی سخنرانی می کرد و اظهارات وی از شبکه ملی "فرانس 2" پخش می شد گفت وی ماهیت ماوراء الطبیعی تجلی حضرت مریم بر دختر هفده ساله ای به نام بنویت رنسول را طی سالهای 1664 تا 1718 به رسمیت می شناسد.

وی همچنین در مصاحبه ای با رادیو "فرانس اینفو" گفت: این تصمیم به معنای آن است که کلیسا خود را به نحوی رسمی متعهد کرده است که بگوید زائران شما می توانید با اطمینان کامل در این مکان زیارت کنید. فرآیند به رسمیت شناختن این رویدادهای با حضور هئیتی از کارشناسان که متشکل از دو متألهه و یک قاضی تحقیق و تفتیش است صورت می گیرد.

مقامات کلیسای نوتردام دالوس پس از چهار ماه تجلی روزانه که از ماه می 1664 آغاز شد حضرت مریم از رنسول خواست کلیسا و خانه ای برای کشیشان در این منطقه بسازد.

این جایگاه مقدس که توسط رنسول ساخته شده امروزه پذیرای 120 هزار زائر در سال است. تصمیم کلیسا مبنی بر به رسمیت شناختن این رویداد این مکان را به نقطه زیارتی رسمی برای کلیسای کاتولیک تبدیل می کند، محلی که حتی پیش از تجلی حضرت مریم بر برنادت در سال 1858، برای عده بسیاری مقدس شناخته می شد.



دیدار رهبر ارامنه جهان با پاپ و فراخوان به رسمیت شناختن قتل عام ارامنه

بندیکت شانزدهم روز چهارشنبه 18 اردیبهشت ماه با هدف برقراری وحدت میان مذاهب مسیحی با رهبر معنوی کلیسای حواری ارامنه در واتیکان دیدار کرد.

سفر جاثلیق گارگین دوم با چندین مراسم عبادی و فرصت برای گفتگو با کلیسای کاتولیک روم همراه است. وی طی دیدار خود با هئیت 18 نفره ای از اسقفها و 75 نفر از پیروان کلیسای ارامنه از ارمنستان و سایر کشورهای منطقه همراهی می شود. روز چهارشنبه پس از نیایش در مقبره سنت پیتر و دیدار از مجسمه سنت گریگوری به عنوان قدیسی که مسیحیت را وارد ارمنستان کرد، گارگین دوم در آغاز دیدار عمومی روزهای چهارشنبه پاپ مورد استقبال وی قرار گرفت.

رهبر معنوی کلیسای حواری ارامنه همچنین در طول این سفر از از دانشگاه پاپی سالسیان دکترای افتخاری الهیات دریافت کرد و از کالج پاپی ارامنه دیدار کرده و در یک کنگره آکادمیک که در مؤسسه پاپی شرقی شناسی با عنوان " فداکاری مقدس در سنت ارامنه" برگزار می شود شرکت خواهد کرد.

رهبر مسیحیان کلیسای حواری ارامنه که بخشی از ارتدکسهای شرقی محسوب می‌شوند از سکوی خطابه واتیکان استفاده کرد و قتل‌عام 5/1 میلیون ارمنی را در سال 1912 توسط ترکهای عثمانی محکوم کرد و گفت: جهان باید این رویداد را به عنوان یک قتل عام به‌رسمیت بشناسد.

چاثلیق گارگین دوم در سخنرانی عمومی در طول دیدار عمومی پاپ در میدان سنت پیتر گفت: ما ارمنی‌ها مردمی هستیم که از یک قتل‌عام جان سالم به در برده‌ایم و ارزش عشق، برادری، دوستی و زندگی ایمن را به‌خوبی می‌دانیم.

وی که در مقابل دهها هزار نفر زائر میدان سنت پیتر به زبان انگلیسی سخنرانی می‌کرد افزود: امروز، بسیاری از کشورهای جهان قتل‌عام 1915 را به‌رسیمت شناخته و آن را محکوم کرده‌اند.

پاپ نیز در صحبتهای خود پیش از دیدار با مردم به شرایط دشواری مسیحیان ارمنی به‌ویژه در طول قرن گذشته اشاره کرد اما از واژه قتل‌‌عام استفاده نکرد. واژه " قتل‌عام" در بیانیه مشترک گارگین و ژان پل دوم نیز ذکر شده بود اما واتیکان که دارای روابط دیپلماتیک با ترکیه و ارمنستان است هرگز رسماً این کشتارها را به عنوان قتل‌عام به‌رسمیت نشناخته است.

پاپ برای قربانیان طوفان میانمار دعا کرد

پاپ بندیکت شانزدهم برای قربانیان طوفان میانمار دعا و تلگرافی برای تسلیت به اسقفهای کاتولیک میانمار ارسال کرد. در تلگراف پاپ به اسقفهای کاتولیک میانمار یادآور شده وی به شدت از اخبار طوفان فاجعه آمیز اندوهگین شده است.

رهبر کاتولیکهای جهان همدردی خود را نیز با مردم میانمار ابراز و دعا کرده که خداوند قربانیان این طوفان را مورد رحمت قرار داده و به افراد بی خانمان که از تبعات این رویداد رنج می برند نیروی الهی دهد.

پاپ همچنین ابراز اطمینان کرده که جامعه بین المللی با سخاوت و کمکهای مؤثر به نیاز مردم میانمار پاسخ می دهند.

روز جمعه و شنبه حدود 15 هزار نفر در این طوفان که باد آن با سرعت 200 کیلومتر در ساعت می وزید جان خود را از دست داده اند.

پاپ باید از قربانیان رسواییهای کشیشان عذرخواهی کند

گروههای حقوق بشر و اسقفهای کاتولیک فشار خود را برای عذرخواهی پاپ در رابطه با سوء‌استفاده‌های فیزیکی و جنسی کشیشهای استرالیا افزایش دادند.

درحالی که گروههای مدافع حقوق قربانیان رسواییهای کشیشان کاتولیک از پاپ خواسته‌اند برای سوء‌استفاده‌های کشیشهای کاتولیک در طول سفر خود برای روز جهانی جوانان کاتولیک در سیدنی عذرخواهی کند، روزنامه دیلی تلگراف گزارش داد که واتیکان درباره این عذرخواهی تصمیم‌گیری می‌کند.

این روزنامه به نقل از مقامات کلیسا که نام آنها فاش نشده آورده است: پاپ بندیکت شانزدهم از سفر خود به استرالیا استفاده می‌کند تا شرم و تأسف خود را نسبت به رسوایی کلیسا ابراز کرده و با قربانیان نیز دیدار می‌کند.

پاپ نیز گفته است که واتیکان درباره انتخاب واژگان هرگونه عذرخواهی در چند هفته پیش از ورود به سیدنی تصمیم‌گیری می‌کند. پاپ همچنین ماه گذشته برای سوء‌استفاده جنسی کشیشهای کاتولیک در طول سفر خود به ایالات متحده عذرخواهی کرد.

مایکل مالون رئیس کلیسای میتلند نیوکسل در شمال سیدنی از درخواستهایی که برای عذرخواهی پاپ مطرح شده حمایت کرد، اما گفت: مطمئن نیستم که برنامه پاپ در سیدنی چنین مجالی را فراهم کند اما بی‌تردید از آن استقبال می‌کنم.

دعوت فیلیپینی ها از پاپ مورد پذیرش واقع نشد

پاپ بندیکت شانزدهم سفر به فیلیپین به عنوان پرجمعیت‌ترین کشور کاتولیک آسیا را به علت برنامه پرمشغله خود رد کرد.

اسقف اعظم آنجل لاگدامئو رئیس کنفراس اسقفهای کاتولیک فیلیپین گفت: پاپ دعوتی که ماه ژوئیه سال گذشته برای سفر به فیلیپین ارسال شده بود را نپذیرفت، چرا که برنامه وی پیش از ارسال دعوت نامه بسته شده بود.

وی طی بیانیه ای که در پایگاه اینترنتی کنفرانس اسقفهای کاتولیک فیلیپین منتشر شده بود گفت: امتناع پاپ از پذیرش این دعوت تنها به پرمشغله بودن برنامه وی است.

بیش از 80 درصد جمعیت 6/88 میلیون فیلیپین را کاتولیکها تشکیل داده اند و پاپ ژان پل دوم در طول دوران پاپی خود دوبار به فیلیپین سفر کرد.

همدردی دالایی لاما با خشم تبتی‌ها در مورد المپیک

دالایی لاما گفت: خشم تبتی های معزول شده را از رسیدن مشعل المپیک به قله اورست درک می کند، اما به آنها توصیه کرد از تظاهرات پرهیز کنند.

مقامات تبتی معزول شده و گروه های حقوق بشر استدلال می کنند رساندن مشعل المپیک به قله اورست طعم تلخی داشت و با روحیه المپیک سازگار نبود. در مصاحبه ای که مجله اشپیگل دیروز با دالایی لاما منتشر کرده آمده است: من این اعتراض ها را درک می کنم اما از آنها حمایت نمی کنم.

رهبر معنوی بودائیان تبت از روز جمعه 27 اردیبهشت ماه سفر خود به آلمان را آغاز خواهد کرد.

مسیر حرکت مشعل المپیک در سراسر جهان با تظاهرات ضد چینی مواجه شد که براساس ادعای پکن از سوی دالایی لاما ساماندهی شده بود. تنش برسر برگزاری المپیک و مشعل آن از زمان سرکوبی شدید تبتی ها در لهاسا توسط چین آغاز شد.

رهبر معنوی بودائیان تبت که در هندوستان مستقر است گفت: تنها می توانم آنها را نصیحت کنم اما نمی توانم دیدگاه های آنها را سرکوب کنم. امیدوارم بازیهای المپیک دستاویزی برای ایجاد حمام خون نباشد.

دالایی لاما در این مصاحبه اظهار داشته بود که به بازگشت خود به تبت خوش‌بین است. وی همچنین تصریح کرده بود: اگر به زادگاه خود بازگردم هیچ نقش سیاسی برعهده نمی گیرم. اگر چنین روزی فرارسد و اگر میزان خاصی از تکثرگرایی و آزادی بیان وجود داشته باشد، من تمام قدرت تاریخی خود را به دولت محلی واگذار می کنم.

بودائیان جهان برای جشن وساک در ویتنام گردهم می‌‌آیند

نمایندگان 83 کشور و منطقه جهان در روز وساک که از سوی سازمان ملل طی روزهای 13 تا 16 ماه می ( 24 تا 27 اردیبهشت ماه) در هانوی پایتخت ویتنام برگزار می‌شود شرکت خواهند کرد.

نایان دواه رئیس هئیت برگزاری مراسم جشن وساک که رئیس دفتر امور دینی دولت ویتنام نیز محسوب می‌شود گفت: حدود 3 هزار و 500 نفر از مردم جهان در این جشن بین‌المللی بودیسم و صلح جهانی که قرار است برای نخستین بار در ویتنام برگزار شود شرکت کنند.

حدود 2 هزار راهب و راهبه خارجی و همچنین دانشمندان بودائی در کنار گروههای بودائی محلی و اعضای احزاب دولتی در این جشنها شرکت خواهند کرد. این مراسم پنجمین جشن وساک است که از سوی سازمان ملل برگزاری می‌شود و رهبران بودایی تمام سنتها در آن شرکت خواهند کرد.

این جشنها به مناسبت دوهزار و ششصدو سی و دومین سال تولد، روشنگری و مرگ بودا است که از چهار بعد دینی، فرهنگی ، آکادمیک و معنوی مورد توجه قرار می‌گیرد. مجمع عمومی سازمان ملل طی قطعنامه‌ای در دسامبر سال 1999 تصمیم به برگزاری جشنهای این عید مقدس بودائیان در طول ماه می گرفت.

نخستین جشن در سال 2000 در دفتر مرکزی سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد. برگزار کنندگان این جشنها را فرصتی برای گسترش پیام صلح، تسامح، هماهنگی، عشق، پیشرفت، و توسعه بودا به سراسر جهان دانستند. محور اصلی گردهماییهای امسال سهم بودیسم برای ساخت جامعه مدنی، دمکرات و عادلانه است.