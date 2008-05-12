مسابقات انتخابی تیم ملی بوکس در چالوس آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در چالوس، 125 ورزشکار در این دیدارها به مدت پنج روز با هم رقابت دارند.

دبیر فدراسیون بوکس جمهوری اسلامی ایران در این باره به خبرنگار مهر در چالوس گفت: از تمامی استان های کشور در این مسابقات حضور دارند.

فریبرز شمس افزود: بوکسورهای کشور در رده سنی 17 تا 34 سال در این مسابقات حضور دارند

شمس خاطرنشان کرد: پشتوانه سازی برای تیم ملی و شناسایی استعداد های جوانان مسابقات دو تیم از نفرات برتر انتخاب تا در کنار ساختار اصلی تیم ملی برای مسابقات 2010 چین صف آرایی کنند.

دبیر فدراسیون بوکس در پایان گفت: 93 هزار بوکسور در کشور فعالیت می کنند.