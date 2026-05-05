سردار ابطحی:جریزه اپستین نماد واقعی گفتمان تمدن منحط غرب است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مجتبی ابطحی در نشست دفاع سوم یا نبرد آخر الزمان در جمع محققان مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با بیان اینکه گفتمان منحط غربی به شدت آسیب پذیر و افکار عمومی جهان از آن روی گردان است، گفت: جریزه اپستین فقط یک جزیره پر از فساد نبود، بلکه یک پیام تمدنی، گفتمانی و خروجی آرمان نظام سلطه‌ای است که در مقابل گفتمان جمهوری اسلامی قد علم کرده است و مدعی نجات جهان در یک نبرد آخرالزمانی است.



وی با بیان اینکه تمام کنش‌های غرب و رژیم صهیونیستی بر مبنای نگاه آخرالزمانی است، یادآورشد: آنها از زبان فرهنگ، هنر و فیلم در سینماهای هالیودی و بالیودی دنبال القای این جهان بینی سیاسی و ایدئولوژی دینی هستند که نبرد کنونی نبرد آخرالزمانی برای نجات بشریت است، به افکار عمومی ناآگاه در جهان اینگونه القا می‌شود که اندیشه شیعی با محوریت انقلاب اسلامی محور شرارت و دنبال نابودی جهان است و سردمداران فاسدی مانند نتانیاهو و ترامپ دنبال زمینه سازی ظهور منجی برای نجات جهان هستند.



سردار ابطحی گفت: این عرصه، میدان نبرد فکری و اندیشه ای است و ضرورت دارد حوزه های علمیه، نخبگان و شخصیت های تراز علمی با جدیت وارد این میدان شده و فراتر از مرزها به این شبهات پاسخ دهند.



وی ادامه داد: متاسفانه اندیشه مهدویت و ظهور بر مبنای اعتقاد شیعه که نقطه آغاز شکوفایی، رشد و بالندگی بشریت بر اساس عدالت، در جهان تبیین نشده و این رسالت تاریخی ماست که باید به این غربت پایان دهیم.



وی ادامه داد: امروزه میلیون‌ها قلب تپنده و به ستوه آمده از تبعیض، ظلم و ستم در جهان بویژه در جهان غرب دنبال عدالت و خروج از بن بست‌های جهان مادی هستند، بنابراین حوزه‌های علمیه باید در زمینه مباحث معرفتی، اندیشه‌ای و گفتمان آخرالزمانی ورود جدی داشته باشند و مرزهای اندیشه را نیز در این حوزه به کل جهان تسری دهند.



وی به عنوان نمونه از تاثیرگذاری نامه های رهبر معظم انقلاب به جوانان غربی و تاثیر این نامه ها در بین جوانان و جامعه نخبگانی غرب روایت هایی را بیان کرد.



وی در این نشست ضمن پاسخ به سوالات محققان مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، به ارائه تحلیلی جامع از مباحث آخرالزمانی در یهود و مسیحت، ریشه یابی این اعتقادات، تاثیر این اعتقادات آخرالزمانی بر انگیزه‌های مردم و تصمیم گیری‌های کلان سردمداران در جنگ ها پرداخت و نسبت به تحولات منطقه بویژه لبنان و فلسطین نیز مباحثی را مطرح کردند.



حجت الاسلام والمسلمین دکتر نهاوندی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز در سخنانی کوتاه در این نشست گفت: خاستگاه بسیاری از مباحث بویژه اعتقادات آخرالزمانی، نهاد دین است وپرداختن به مباحث مرتبط با حوادث آخرالزمانی از یک طرف و ایجاد یک افق پیش رو و پیش برنده نیاز است که در حوزه سیاستگذاری، قانونگذاری و مباحث میدانی دنبال و آنها را تقویت کنیم.



وی ادامه داد: اگر پایگاه و خاستگاه انقلاب اسلامی، دین نبود این مقاومت ها، جانفشانی‌ها و پیش برندگی‌ها اتفاق نمی افتاد و تمام تلاش دشمن این است که ما را به چالش های اقتصادی و سیاسی سرگرم کند تا به این پایگاه اعتقادی خود بازنگردیم.