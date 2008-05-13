شیرین فراز تیم خطرناکی است / در اندیشه جایگاه پنجم هستیم

علی اصغر مدیر روستا در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دیدار تیمش برابر شیرین فراز کرمانشاه گفت: درست است این تیم سقوط کرده اما بازیکنان آن می خواهند لیگ را با خاطره خوش به پایان برسانند، به همین دلیل تحت هیچ شرایطی نباید آنها را با بهانه ضعیف بودن، دست کم گرفت زیرا در اینصورت می توانند برای ما خطرناک و مشکل آفرین باشند.

وی با بیان اینکه تیم پیکان می توانست برابر مس کرمان پنجمین پیروزی متوالی خود را بدست آورد، اما بازیکنان تیم در نواختن ضربات نهایی ناموفق بودند، ادامه داد: ما برای پیروزی در دو دیداری پایانی لیگ به میدان می رویم تا با کسب جایگاه مطلوب تر مسابقات فصل جاری را به پایان برسانیم.

سرمربی تیم فوتبال پیکان تهران همچنین تاکید کرد: در این فکر هستیم که در پایان لیگ حداقل در جایگاه پنجم قرار بگیریم و برای رسیدن به آن با قدرت در دو بازی آینده به میدان می رویم. مطمئنا در این فصل نمی توان جایگاه بهتری نسبت به این رتبه کسب کنیم اما برای فصل آینده به رده های بالاتر خواهیم رسید.

مدیر روستا در پایان با بیان اینکه تیم پیکان به شرایط ایده آل نزدیک شده است، گفت: در این مدت با کمک خدا و تلاش بازیکنان توانستیم نتایج بسیار خوبی را کسب کنیم که این موضوع هم برای من و هم برای نفرات تیم بسیار ارزشمند است.

تیم فوتبال پیکان تهران در چارچوب هفته سی و سوم رقابت های فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور - جام خلیج فارس - عصر فردا در ورزشگاه آزادی کرمانشاه میهمان شیرین فراز است.