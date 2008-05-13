به گزارش خبرنگار مهر در آمل، محقق و پژوهشگر مذاهب اسلامی از کشور یمن، شامگاه گذشته در این همایش گفت: مسلمان باید با هوشیاری کامل فرقه های انحرافی و انفرادی دین را بشناسند.

حسام عماد افزود: وهابیت به عنوان یکی از این فرقه ها، بلای خانمان سوزی است که جاه طلبی، غرور و بلند پروازی و دشمنی با علماء و مراجع اسلام است.

وی با بیان اینکه خودکامگی و کج فهمی رهروان این فرقه گمراه شده تاکنون باعث اشاعه شبهات مختلف شده است، تصریح کرد: این رویکرد با رسمی شدن وهابیت در شبه جزیره عربستان روند سریع و شدیدتری به خود گرفت.

عماد عنوان کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران این هجمه با روشهای جدید و به کارگیری رسانه های عمومی و گمراه کننده در سطح وسیعی گسترش پیدا کرده است.

مدیر اجرایی این همایش نیز یادآور شد: این همایش به منظور بررسی و شناخت دانشجویان و اساتید در خصوص فرقه وهابیت و فرقه های ساختگی توسط استعمارگران در اسلام برگزار شد.

معصومه پناهی با بیان اینکه این همایش به مدت دو روز برگزار می شود، افزود: در این همایش دانشجویانی از دانشگاههای مازندران نیز حضور دارند.

به گفته وی، دبیرخانه همایش پس از برگزاری این همایش بیش از یک هزار و 500 جلد جزوات آموزشی در خصوص افشای وهابیت در سطح دانشگاههای مازندران توزیع کرد.