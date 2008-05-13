جامعه ایرانی باید به اخلاق قرآنی متخلق شود

به گزارش خبرنگار مهر در بهشهر، استاد شهریار پرهیزگار، دوشنبه شب در همایش تجلیل از حافظان و قاریان بهشهر و گرامیداشت یاد و خاطره اولین حافظ کل قرآن مازندران مرحومه "سمانه رنجبر" افزود: متاسفانه در حال حاضر اغلب مردم به جهت اینکه با معنای قرآن آشنا نیستند ارزش حفظ و قرائت آن را درک نکرده اند و ارزش چندانی برای آن قائل نیستند و از حافظین قرآن ما آن چنان که از بازیگران و هنرپیشگان تجلیل می شود، قدردانی نمی شود.

وی اظهار داشت: آنچه منتصب به قرآن است باید زیبا خوانده شود زیرا قرآن زیباست و با فصاحت و بلاغت باید ادا شود.

وی خاطرنشان کرد: امروز قرآن و انس با آن در وضعیت قابل قبولی نیست و از جمعیت 70 میلیونی ایران، 70 درصد مردم ما قرآن خوانی عادی را نمی دانند و با علائم و حرکات قرآنی آشنا نیستند.

پرهیزگار در ادامه با بیان ضعف عملکرد مسئولان در مسائل قرآنی گفت: من به اندازه حق خودم از قرآن و گسترش آن از مسئولان به دلیل کم کاریهای قرآنی ناراضی هستم و بحث زمان حال و فعلی نیست بلکه این کم کاری از ابتدا بوده و مسئولان فرهنگی و غیر فرهنگی آنگاه که می توانستند برای اشاعه و رواج فرهنگ قرآنی، کاری نکرده و عملکرد ضعیفی داشته اند و اهتمام به آن نداشتند.

وی ادامه داد: همچنان که نماز با خلوص نیت و با حضور قلب بدون وضو باطل است، قرائت و حفظ قرآن نیز مقدمه ای برای عمل به قرآن است و باید مورد توجه همگان و به خصوص مسئولان واقع شود.

پرهیزگار همچنین در رابطه با راهکارهای حفظ قرآن گفت: باید حجم محفوظات کم و در حد یک یا دو آیه باشد اما دقیق، عمیق، ملایم و اصولی حفظ شود.

در این مراسم از هفت خواهر حافظه کل قرآن بهشهر و خانواده مرحومه" سمانه رنجبر" اولین حافظ کل قرآن مازندران برای بسط و گسترش قرآن تجلیل شد.