ایستگاه های ورزش همگانی در مازندران ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید رمضان شجاعی، دوشنبه شب در همایش بزرگ ورزش همگانی مازندران در باشگاه برق ساری اظهار داشت: جامعه همگانی، جامعه ای پویا و بارور است که می تواند سبب کاهش آسیبهای اجتماعی شود.

وی خاطرنشان کرد: کمیته ورزش صبحگاهی هیئت ورزش همگانی مازندران روحیه نشاط، طراوات و تازگی را هر بامداد به مردم استان نوید می دهد و توانسته گامهای اساسی را برای اعتلای این رشته در کشور بردارد.

منتخب مردم ساری در مجلس در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به توانمندی های مازندران در عرصه های مختلف ورزشی عنوان کرد: متاسفانه ورزش مازندران به واسطه عدم بهره مندی از صنایع تنوانسته درآمد سهم ورزش را در صنعت افزایش دهد.

شجاعی با بیان اینکه در مجلس هشتم به دنبال راهکارهایی برای توسعه ورزشهای همگانی در مازندران هستیم در عین حال جایگاه ورزش همگانی در مازندران را در مقایسه با سایر استانها رفیع دانست.

وی با اشاره به برگزاری باشکوه همایش 100 هزار نفری پیاده روی خانوادگی در ساری افزود: برنامه های جدی تری برای توسعه، اعتلاء و شادابی ورزش همگانی در استان در دستور کار داریم.

مدیرکل تربیت بدنی مازندران نیز در سخنانی با اشاره به کارنامه موفق هیئت ورزش همگانی مازندران در کشور، حضور رئیس هیئت ورزش همگانی مازندران را در بهارستان هشتم به فال نیک گرفت.

نصرالله پریچهره افزود: معاونت توسعه ورزشهای همگانی مازندران امسال شش برنامه بزرگ همگانی را در سطح استان برگزار خواهد کرد.

محمد جویباری، رئیس هیئت ورزش همگانی شهرستان ساری نیز در سخنان کوتاهی با اشاره به برگزاری موفق همایش بزرگ 100 هزار نفری مازندران اظهار داشت: در این روز تاریخی و بزرگ مردم از دریای مازندران سلامی دوباره به خلیج همیشه فارس داشتند.