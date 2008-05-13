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۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۲:۲۸

186 میلیارد ریال اعتبار به طرحهای عمرانی کوهدشت اختصاص یافت

خرم آباد - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان کوهدشت گفت: در سال جاری بیش از 186 میلیارد ریال اعتبار به طرحهای عمرانی این شهرستان اختصاص یافته است.

عبدالسعید حقیقی در گفتگو با خبر نگار مهر در کوهدشت اظهار داشت: با توجه به تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر انجام طرحهای نیمه تمام، اولویت کاری خود را در سال جاری بر مبنای تکمیل پروژه های نیمه تمام سطح شهرستان قرار داده ایم.

وی خاطرنشان کرد: اعتبارات تخصیص یافته به طرحهای عمرانی شهرستان کوهدشت نسبت به سال گذشته هشت درصد افزایش داشته است.

فرماندار شهرستان کوهدشت با تاکید بر اینکه تمام دستگاههای اجرایی این شهرستان موظف هستند تمام توان خود را برای جذب همه اعتبارات به کار گیرند، یادآور شد: این اعتبارات در قالب 226 طرح پیشنهادی دستگاه ها هزینه خواهد شد.

کد مطلب 682124

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