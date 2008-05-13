اخبار کوتاه رادیو

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه جمعه 27 اردیبهشت ساعت 18 روی آنتن رادیو گفتگو میرود و در آن علاوه بر توکلی، حبیبالله کاسهساز تهیهکننده "پابرهنه در بهشت" و منتقدان سینما حضور دارند.
ـ با حضور دکتر بهمن نامور مطلق، دبیر فرهنگستان هنر، رویکردهای حکمی، فلسفی و اسطورهای در برنامه "سوفیا" رادیو گفتگو مورد بررسی قرار میگیرد. این برنامه چهارشنبه 25 اردیبهشت ساعت 21 روی آنتن میرود.
ـ شیوههای برخورد مناسب دختران و پسران چهارشنبه 25 اردیبهشت ماه ساعت 22 در شبکه رادیویی گفتگو مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. مرتضی امرجی سردبیر این برنامه است.
ـ به مناسبت سالگرد تاسیس رادیو گفتگو، این شبکه رادیویی با حضور روزنامهنگاران و کارشناسان مسائل رسانهای عملکرد خود را مورد نقد و ارزیابی قرار میدهد. این برنامه پنجشنبه 26 اردیبهشت ساعت 18 روی آنتن رادیو گفتگو میرود.
ـ جنبههای اجتماعی شعر فردوسی در جامعه ایران با حضور اساتید و کارشناسان ادبیات در رادیو گفتگو مورد بازشناسی قرار میگیرد. این برنامه 25 اردیبهشت ساعت 18 روی آنتن رادیو گفتگو میرود.
ـ جایگاه تبلیغات در ایران معاصر در برنامه رادیویی "دنیای تبلیغات" با حضور استاد ارتباطات دانشگاه تهران چهارشنبه 25 اردیبهشت ساعت 23 در رادیو گفتگو بررسی میشود. احمد عسگری سردبیری این برنامه را به عهده دارد.
ـ برنامه زنده "کلیک تجارت" 25 اردیبهشت تازهترین اخبار تجارت الکترونیک را بررسی میکند. در این برنامه ساعت 11:35 در رادیو تجارت مهندس محمدی کارشناس مهندسی سختافزار و حیدری کارشناس اقتصادی حضور دارند.
ـ برنامه "یک ایده، یک امکان" 25 اردیبهشت در رادیو تجارت از ساعت 13:15 چگونگی استفاده از انرژی خورشیدی را بررسی میکند.
ـ شبکه رادیویی تهران از همکاری متقابل فرمانداری استان تهران با برنامه سازان این شبکه در جهت پوشش دهی هر چه بیشتر از مشکلات شهرستانهای استان تهران خبر داد.
ـ برنامه زنده و مستقیم "موج مجهول" رادیو تهران در ایستگاه مترو امام خمینی (ره) پخش میشود. این برنامه 25 اردیبهشت از ساعت 9 تا 11 به گویندگی سیما رستگاران روی آنتن رادیو تهران میرود.
ـ برنامه "سینما آشنا" از گروه طرح و تولید حوزه آسیا شبکه جهانی صدای آشنا روزهای چهارشنبه ساعت 30/6 به وقت تهران پخش میشود و در آن شاهین فرهت موسیقی و رامتین شهبازی ساختار و فیلمنامه آثار برجسته سینمای جهان را بررسی میکنند.
ـ ویژه برنامه "سایبان آرامش" کاری از گروه طرح و تولید حوزه اروپا در شبکه جهانی صدای آشناست که به مناسبت روز جهانی خانواده 26 اردیبهشت ساعت 19:40 به وقت تهران از این شبکه روی آنتن میرود.
ـ ویژه برنامه "آشیانه مهر" از گروه طرح و تولید حوزه آمریکا شبکه جهانی صدای آشنا به مناسبت روز خانواده به بررسی نقش خانواده و اهمیت آن در زندگی میپردازد. این برنامه 26 اردیبهشت شش صبح به وقت تهران از این شبکه روی آنتن میرود.
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