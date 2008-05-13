تازه شدن اکران سینماهای تهران

به گزارش خبرنگار مهر، "تهران امروز" در صفحه تلویزیون میپردازد به تاریخنگاری به شیوه رادیو BBC، پایان تدوین فیلم "که عشق آسان نمود اول"، نگاهی به مجموعه "پوآرو" و بررسی نحوه اجرای گزارشگران برنامههای ورزشی. گفتگو با منوچهر مشیری در صفحه گفتگو، نگاهی به آثار کیانوش عیاری و نقدی بر "به همین سادگی" در صفحه سینما ایران و رقابت بر سر نخل طلا کن و حذف اپیزود دانشجو از فیلم "دعوت" و اخبار کوتاه در صفحه پایانی آمده است.
"ایران" در صفحه فرهنگ و هنر میپردازد به گزارش پشت صحنه مجموعه "بیگناهان"، سینمای جهان در تابستان پیش رو و یادداشتی بر برنامههای رادیویی. برگزاری نخستین جشنواره فیلم کوتاه جم در خرداد، تازه شدن اکران در سال جدید، برنامههای تئاتر انقلاب و دفاع مقدس در سال جدید، حذف اپیزود دانشجو از فیلم "دعوت"، کلینت ایستوود در بخش مسابقه جشنواره کن و اخبار کوتاه در صفحه پایانی کار را تمام میکند.
"جام جم" در صفحه رسانه میپردازد به پایان تصویربرداری مجموعه "بیگناهان" و نشست خبری جشنواره فیلم کوتاه جم. گفتگو با علی نصیریان در صفحه گفتگو، نقد نمایش "غلتشنها" در صفحه تئاتر، گفتگو با کلود للوش کارگردان فیلم "تقاطع" در صفحه سینما و پایان تصویربرداری "آبی گاهی آسمان" و نگاهی به مجموعه "پوآرو" در صفحه بخوانید و بنویسید آمده است.
"همشهری" در صفحه تئاتر میپردازد به گفتگو با افشین هاشمی کارگردان نمایش "حسن و دیو راه باریک پشت کوه". گفتگو با سعید اسدی کارگردان "تلافی" در صفحه سینما، نگاهی به مجموعه خارجی "پرستاران" و گپی با جعفر دهقان بازیگر "سرنوشت" در صفحه تلویزیون و گردهمایی کاریکاتوریستهای 65 کشور در حمایت از فلسطین، اکران پائیزی "آن مرد آمد"، تغییر اکران سینماها و اخبار کوتاه از نصیریان، تبریزی، حاتمیکیا و ... در صفحه ادب و هنر مورد توجه قرار گرفته است.
"اعتماد ملی" در صفحه ادب و هنر میپردازد به مطلبی درباره پرویز مشکاتیان، ادای دین جعفر پناهی به رزمندگان، برگزاری نخستین جشنواره فیلم کوتاه جم، گپی با شهرداد روحانی، گفتگو با تیهری فرومو مدیر عامل جشنواره کن، تازهها، بسته پیشنهادی و اخبار کوتاه از سینما، ادبیات و ...
"اعتماد" در صفحه تلویزیون میپردازد به حاشیههای مجموعه "سرنوشت"، دورنمای مجموعههای ماه رمضان و درباره تفاوت شنیدن و گوش دادن. درباره برنامه و اجرای ارکستر سمفونیک تهران و رونمایی از کتاب "عناصر موسیقی" در صفحه موسیقی و گزارش تولید سینمای ایران، اکران فیلمهای جدید، فروش جهانی فیلمها، تشکیل هسته مرکزی جشنواره موسیقی فجر و حذف اپیزود دانشجو از "دعوت" در صفحه پایانی منعکس شده است.
"حیات نو" در صفحه فرهنگ و اندیشه میپردازد به گفتگو با ایران درودی به بهانه برپایی نمایشگاه آثارش و نگاهی به سیر نزولی سینمای کودک و نوجوان در ایران. گفتگو با ژولیت بینوش بازیگر فیلم "دن در زندگی واقعی"، چشمانداز تئاتر ایران، افتتاحیه جشنواره فیلم کن، حذف اپیزود دانشجو از فیلم "دعوت" و پرفروشهای سینمای جهان در صفحه پایانی آمده است.
"جوان" در صفحه سینما تئاتر میپردازد به رونق تولید در سینمای ایران، خبر و عکس از فیلم "پاداش" و رابطه تولید و عرضه در سینمای ایران. نشست خبری جشنواره فیلم جم، برپایی نمایشگاه عکس یاران امام حسین (ع) در سالن حجاب، انتشار مجموعه کتابهای دفاع مقدس از نگاه مطبوعات، ساخت یک مجموعه بر اساس زندگی شهید بابایی و همبستگی کاریکاتوریستهای 65 کشور در موزه فلسطین در صفحه پایانی مورد توجه قرار گرفته است.
"کارگزاران" در صفحه موسیقی میپردازد به گفتگو با حسین صفا ترانهسرای آلبوم "سنتوری"، نگاهی به ترانههای "سنتوری" و اخبار کوتاه. تغییرات در فیلم جدید حاتمیکیا، فروش جهانی فیلمها، حرفهای مدیر جشنواره فیلم کن و اخبار کوتاه در صفحه پایانی کار را تمام میکند.
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