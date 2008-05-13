اردوی تیم ملی وزنه برداری جوانان در رامسر آغاز شد

دبیر هیئت وزنه برداری مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر در رامسر اعلام کرد: در این اردوی حدود یک ماهه، هشت وزنه بردار ملی پوش شرکت دارند که دو نفر آنها مازندرانی هستند.
وی اظهار داشت: بهزاد سلیمی و محمدرضا براری دو ملی پوش وزنه بردار مازندرانی هستند که در این اردو شرکت دارند.
محمد صادق محمدی، آمادگی برای شرکت در مسابقات کشور کلمبیا را که اواخر خرداد ماه برگزار می شود از جمله اهداف این اردو برشمرد.
دبیر هیئت وزنه برداری مازندران با اشاره به وجود پتانسیلهای فراوان در رشته وزنه برداری در مازندران توجه بیشتر مسئولان را ضروری دانست.
این مسئول خاطرنشان کرد: از نظر برخی امکانات نظیر میله وزنه برداری و سالن با کمبود روبرو هستیم.
وی ادامه داد: 700 ورزشکار سازمان یافته در رشته وزنه برداری در مازندران فعالیت دارند.
استان مازندران 150 هزار ورزشکار سازمان یافته دارد.
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