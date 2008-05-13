  1. جامعه
  2. شهری
۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۰:۳۶

اردوی تیم ملی وزنه برداری جوانان در رامسر آغاز شد

ساری - خبرگزاری مهر: اردوی تیم ملی وزنه برداری جوانان کشور امروز در اردوگاه شهید چمران رامسر آغاز شد.

دبیر هیئت وزنه برداری مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر در رامسر اعلام کرد: در این اردوی حدود یک ماهه، هشت وزنه بردار ملی پوش شرکت دارند که دو نفر آنها مازندرانی هستند.

وی اظهار داشت: بهزاد سلیمی و محمدرضا براری دو ملی پوش وزنه بردار مازندرانی هستند که در این اردو شرکت دارند.

محمد صادق محمدی، آمادگی برای شرکت در مسابقات کشور کلمبیا را که اواخر خرداد ماه برگزار می شود از جمله اهداف این اردو برشمرد.

دبیر هیئت وزنه برداری مازندران با اشاره به وجود پتانسیلهای فراوان در رشته وزنه برداری در مازندران توجه بیشتر مسئولان را ضروری دانست.

این مسئول خاطرنشان کرد: از نظر برخی امکانات نظیر میله وزنه برداری و سالن با کمبود روبرو هستیم.

وی ادامه داد: 700 ورزشکار سازمان یافته در رشته وزنه برداری در مازندران فعالیت دارند.

استان مازندران 150 هزار ورزشکار سازمان یافته دارد.

کد مطلب 682142

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها