به گزارش خبرنگار مهر، مروری بر تغییر اکران سینماهای تهران در نیمه فصل بهار می‌تواند اهمیت خاص خود را داشته باشد، بیشتر از آن وجه که تنها یک فیلم از اکران گروههای پنجگانه سینمایی تازه شده که این خود نشان از فروش مناسب فیلم‌های نوروزی و نرسیدن به کف فروش تعیین شده دارد.

نکته دیگر درباره اکران اول بهار که قابل طرح و بررسی است، بی‌نظمی در اعلام فیلم‌های جدید از سوی شورای صنفی نمایش و تغییرات دامنه‌دار در برنامه‌هایی است که از سوی این مرکز اعلام شده و سئوال‌برانگیز است. بخصوص که در اولین جلسات شورا پس از تعطیلات نوروز اکران دوم بهار 87 مشخص و قطعی ولی در فهرست اعلام شده تغییراتی ایجاد شد.

طبق اعلام شورای صنفی نمایش "تیغ زن" علیرضا داودنژاد به جای "دایره زنگی" در گروه سینمایی قدس، "زن‌ها فرشته‌اند" شهرام شاه‌حسینی به جای "مجنون لیلی" در گروه سینمایی آفریقا، "تلافی" سعید اسدی به جای "به همین سادگی" در گروه سینمایی استقلال و "ایستگاه بهشت" نادر مقدس به عنوان اولین فیلم اکران بهار در گروه سینمایی عصر جدید معرفی شد.





همخانه

گروه سینمایی استقلال؛ از این میان فیلم‌های اعلام شده تنها "تلافی" از چهارشنبه 11 اردیبهشت جایگزین فیلم میرکریمی در گروه سینمایی استقلال شد و به علت رشد فروش "به همین سادگی"‌ نمایش آن در دیگر سالن‌های سینماهای نمایش دهنده گروه ادامه پیدا کرد. فیلم میرکریمی پس از 53 روز نمایش در 9 سینما 160 میلیون تومان فروش داشته است. ضمن اشاره به این نکته "تلافی" هم پس از یازده روز نمایش در 22 سینما 86 میلیون تومان فروخته است.

گروه سینمایی آفریقا؛ در حالی که به نظر می‌آمد به علت افت فروش "مجنون لیلی" از چهارشنبه 25 اردیبهشت فیلم دوم گروه یعنی "زن‌ها فرشته‌اند" به نمایش درآید، اما به دلیل پائین نیامدن کف فروش فیلم جعفری، اکران فیلم شاه‌حسینی در گروه آفریقا به چهارشنبه هفته آینده (اول خرداد) موکول شد. "مجنون لیلی" پس از 53 روز نمایش در 13 سینما 596 میلیون تومان فروخته است.

گروه سینمایی قدس؛ قرار بود در این گروه "تیغ زن"‌جایگزین "دایره زنگی" شود که هنوز این تغییر اکران به دلیل فروش مناسب فیلم بخت‌آور محقق نشده و "دایره زنگی" پس از 53 روز نمایش در 22 سینما 953 میلیون تومان فروش داشته است. با توجه به فروش مناسب این فیلم در آخر هفته گذشته به نظر می‌آید تغییر اکران این گروه در هفته آینده هم اتفاق نیفتد.

گروه سینمایی آزادی؛ فیلم دوم این گروه دیرتر از بقیه گروههای سینمایی از سوی شورای صنفی نمایش اعلام شد که از ابهام‌های اکران بهار بود. طبق اعلام این شورا فیلم "همخانه" مهرداد فرید به عنوان جایگزین "زن دوم"‌ معرفی شده است. فیلم الوند پس از 53 روز نمایش در 13 سینما 348 میلیون تومان فروخته و قرار است چهارشنبه 25 اردیبهشت جای خود را به فیلم فرید بدهد. قرار بود چهارشنبه هفته گذشته این جایگزینی اتفاق بیفتد که به علت پائین نیامدن کف فروش به این هفته موکول شد.

گروه سینمایی عصر جدید؛ به نوعی آشفته‌ترین و پرتغییرترین گروه بوده که حرف و حدیث بسیار را در سال جدید به همراه داشت. این سینما در حالی که تا آخرین روزهای سال گذشته فیلمی را برای اکران به شورای صنفی نمایش معرفی نکرد، در ایام نوروز با سردر فیلم "ملودی" به نمایش "دایره زنگی" پرداخت که بازرس شورا پس از اطلاع از این تخلف از ادامه اکران جلوگیری کرد.

بالاخره پس از کش و قوس‌های بسیار شورای صنفی نمایش فیلم "ایستگاه بهشت" نادر مقدس را برای اکران اول این گروه سینمایی معرفی کرد که باز هم محقق نشد و با اعلام صورت گرفتن یک اشتباه در معرفی این فیلم، "پابرهنه در بهشت" بهرام توکلی از چهارشنبه 28 فروردین عجولانه و بدون اعلام قبلی در گروه عصر جدید به نمایش درآمد.

اما بی‌نظمی این گروه سینمایی به همین جا ختم نمی‌شود و در حالی که قرار بود "آتشکار" محسن امیریوسفی با داشتن پروانه نمایش از 18 اردیبهشت جایگزین فیلم توکلی شود، ابهام در این قضیه و مشخص نشدن تکلیف فیلم امیریوسفی موجب شد فیلمی دیگر برای اکران دوم گروه عصر جدید در نظر گرفته شود. "قرنطینه" منوچهر هادی قرار است از چهارشنبه 25 اردیبهشت در این گروه به نمایش درآید. "پابرهنه در بهشت" پس از 25 روز با دو سینما به کار خود ادامه داده و 15 میلیون فروخته است.

"تیغ زن" با نام قبلی "خروس جنگی" ساخته علیرضا داودنژاد است. فیلمسازی که آثاری همچون "نازنین"، "نیاز"، "بچه‌های بد"، "هوو"، "ملاقات با طوطی"، "هشت پا" و ... را در کارنامه دارد. فیلم درباره دختر و پسری است که به هم علاقه داشته‌اند و پس از 20 سال همدیگر را می‌بینند، در حالی که دلبستگی‌های آنها نسبت به گذشته تفاوت کرده است. رضا عطاران، لادن مستوفی، رضا داودنژاد، علی صادقی، مهرداد نوذری و فرزانه ارسطو بازیگران فیلم هستند.

از دیگر عوامل تولید "تیغ زن" که در شمال فیلمبرداری شده می‌توان به ع. داوودنژاد نویسنده، جمشید الوندی مدیر فیلمبرداری، مهدی سعیدی طراح صحنه و لباس، جهانگیر میرشکاری صدابردار و نگین ریحانی طراح گریم اشاره کرد. فیلمی که به گفته علی سرتیپی مدیر شرکت فیلمیران و پخش‌کننده فیلم اثری متفاوت و خوش‌ساخت است که با توجه به موضوع و حضور چند بازیگر سرشناس می‌تواند از آثار پرفروش امسال سینمای ایران باشد.

"زن‌ها فرشته اند" دومین فیلم سینمایی شهرام شاه‌حسینی پس از "کلاغ‌‌پر" است که امسال بر اکران سینماها بود. شاه‌حسینی فیلمسازی را با دستیاری کارگردانان حرفه‌ای چون مرحوم ملاقلی‌پور، بهمن قبادی، سیامک شایقی، ابراهیم وحیدزاده و ساخت فیلم کوتاه آغاز کرد. فیلم کوتاه "به طعم خاک" او جوایزی را از جشن خانه سینما و جشنواره فیلم کوتاه تهران دریافت کرد.

در خلاصه داستان فیلم آمده: اگر سفرتون به هر دلیل لغو شد و بیش از حد دلتنگ همسرتون شدید خیلی خوشحال نشین، چون دیوار موش داره! مهتاب کرامتی، نیکی کریمی، امین حیایی، لیلا اوتادی، لادن طباطبایی، مریم سلطانی، محمدرضا شریفی‌نیا، احمد پورمخبر، فرامرز روشنایی و مرتضی کاظمی بازیگران این فیلم هستند. فیلم با وجود آماده بودن در جشنواره بیست و ششم فجر به نمایش درنیامد.

"همخانه" دومین فیلم مهرداد فرید پس از فیلم مهجور "آرامش در میان مردگان" است که سال 84 ساخته شد و سال گذشته هم به اکران عمومی درآمد. فرید که سابقه کار مطبوعاتی هم دارد، فیلمسازی را از دنیای فیلم کوتاه و مستند آغاز کرده و در فیلم اول خود نویسندگی، تدوین و تهیه کنندگی کار را به عهده داشته است.

"همخانه" درباره مهسا دانشجو ترم آخر شهرستانی است که به خاطر نمره نیاوردن در یک درس ناچار است یک ترم دیگر در تهران بماند و به فکر جایی دیگر برای اقامت باشد. بیتا سحرخیز، اکبر عبدی، مجید مشیری، عسل بدیعی، مریم بوبانی و ارژنگ امیرفضلی بازیگران این فیلم هستند که محسن نامجو برای آن آهنگسازی کرده و بایرام فضلی هم مدیر فیلمبرداری بوده است.

فیلمی که با طنزی معقول و حرکت متعادل بر لبه موقعیت حساس محوری می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد و در جشنواره فجر یک نمایش مهجور در بخش مهمان داشت. فرید معتقد است این فیلم در هر شرایطی که به نمایش درآید با مخاطب خود ارتباط برقرار کرده و موفق خواهد بود.





قرنطینه

"قرنطینه" اولین ساخته منوچهر هادی است. او که تجربه بازیگری در "پشت دیوار شب" و "دوشیزه" و دستیار کارگردانی "ازدواج صورتی" و "چهارشنبه سوری" را در کارنامه دارد، نخستین فیلم بلند خود را بر اساس فیلمنامه سعید دولتخانی ساخته و فیلم درباره دختر و پسری جوان است که دل در گرو یکدیگر دارند، اما برای ازدواج با مشکلات بسیار رو به رو هستند.

حمید گودرزی، رضا عطاران، افسانه بایگان، رضا رویگری، خاطره حاتمی و نیوشا ضیغمی در این فیلم بازی کرده‌اند. "قرنطینه" در جشنواره فجر در بخش مهمان به نمایش درآمد و هادی معتقد است هر زمانی که به نمایش درآید فروش می‌کند چون جذابیت‌های لازم را برای جذب مخاطب دارد.