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۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۹:۳۲

در گفتگو با مهر عنوان شد:

افراد فعال فاقد کارفرما تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار می گیرند

افراد فعال فاقد کارفرما تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار می گیرند

سرپرست معاونت فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی گفت: در صورت تصویب دولت ، افراد فعال فاقد کار فرما تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار خواهند گرفت.

فرخ ملکوند فرد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: وزارت رفاه و تامین اجتماعی لایحه ای را به دولت ارائه کرده است که بر این اساس افراد فعال فاقد کار فرما تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گیرند.

سرپرست معاونت فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: این لایحه در حال حاضر در کمیسیون اجتماعی دولت در دست بررسی است.

وی خاطر نشان کرد: با تصویب این لایحه خبرنگاران آزاد نیز تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار خواهند گرفت.

سرپرست معاونت فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: برابر مقررات موجود خبرنگاران آزاد می توانند خود را بیمه کنند اما برای پرداخت 27 درصد حق بیمه مشکل دارند، به همین منظور لایحه ای تهیه شده تا خبرنگاران بتوانند همچون سایر شاغلین کارخانجات با پرداخت 7 درصد، تحت پوشش بیمه قرار گیرند.
کد مطلب 682149

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