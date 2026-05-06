۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۷:۱۹

تجمعات روزانه مردم اسلام‌آبادغرب تا پیروزی ادامه دارد

کرمانشاه- امام جمعه اسلام‌آبادغرب گفت: از روز اول جنگ رمضان، تجمعات خودجوش و مسجدمحور مردم این شهرستان با پرچم ایران در ۲ نوبت برگزار شده و تا پیروزی ادامه دارد.

حجت‌الاسلام احمد زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خروش انقلابی مردم این شهرستان در پی تجاوزات اخیر، اظهار کرد: از روز اول آغاز جنگ رمضان و تجاوز دشمن آمریکایی به خاک کشور عزیزمان ایران، مردم همیشه در صحنه و غیور شهرستان اسلام‌آباد غرب آرام ننشسته‌اند.

وی افزود: مردم انقلابی و شهیدپرور اسلام‌آباد غرب با لبیک به ندای مقاومت و با محوریت مساجد، به شکل کاملاً خودجوش به میدان آمده‌اند و هر روز تجمعات اعتراضی و حمایتی باشکوهی را در سطح این شهرستان برگزار می‌کنند.

امام جمعه اسلام‌آباد غرب با تشریح جزئیات این حضور حماسی تصریح کرد: این تجمعات پرشور مردمی هر روز مستمراً در دو نوبت برگزار می‌شود و اقشار مختلف مردم با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، عشق، ارادت و پایبندی خود را به میهن و آرمان‌های انقلاب نشان می‌دهند.

حجت‌الاسلام زارعی در پایان با تأکید بر روحیه استکبارستیزی مردم این دیار خاطرنشان کرد: این تجمعات با شور و هیجان وصف‌ناپذیری در حال برگزاری است و ان‌شاءالله این حضور حماسی، آگاهانه و بصیرتمندانه مردم تا زمان پیروزی نهایی جمهوری اسلامی ایران در برابر دشمنان متجاوز با قدرت ادامه خواهد داشت.

