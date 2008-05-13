کمیته وزارتی اتحادیه عرب بی طرفانه عمل کند/ انتقاد از نقش انفعالی اعراب در جنگ 33 روزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، خبرگزاری های فرانسه و سوریه(سانا)، "حسن الخلیل" معاون سیاسی دبیر کل حزب الله لبنان در یک کنفرانس خبری اظهار داشت : ما از تمام تلاشهای عربی برای کمک به حل بحران لبنان و از سرگیری گفتگو میان طرفهای لبنانی استقبال می کنیم، اما از اعراب می خواهیم که از گروهی بر ضد گروه دیگر طرفداری و فعالیت نکنند.

وی در ادامه از کمیته وزارتی اتحادیه عرب خواست تا برای نجات لبنان، با اخلاص و بی طرفانه عمل کند.

معاون سیاسی سید حسن نصرالله در ادامه بدون ذکر نام عربستان سعودی از این کشور انتقاد کرد و با پرداختن به اخبار منتشر شده در روزنامه های لبنانی که به نقل از سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان خواستار اعزام نیروهای عربی به لبنان شده بود؛ تصریح کرد: اگر وی شهامت و شرف داشت؛ در جریان جنگ 33 روزه(جولای 2006 که رژیم صهیونیستی با وجود حمایتهای گسترده آمریکا و متحدان و همسویی برخی کشورهای عربی نتوانست در برابر مبارزان لبنانی به پیروزی برسد و با قطعنامه 1701 از لبنان جان سالم به در برد) به لبنان نیرو اعزام می کرد و آرزو می کردم که ای کاش عربستان برای توقف تجاوزات در غزه، به این منطقه نیرو اعزام می کرد.

وی درباره کنترل حزب الله بر بیروت نیز که از روز پنجشنبه آغاز شده است؛ گفت : این اقدام واکنش محدودی به اعلام صریح جنگ بر ضد مقاومت به شمار می رود. وی تصمیمات اخیر دولت فؤاد سنیوره درباره شبکه مخابراتی حزب الله و برکناری رفیق شقیر رئیس سرویس امنیتی فرودگاه بین المللی بیروت را جنگ بر ضد حزب الله اعلام کرد.

خلیل همچنین اظهار داشت : دولت فؤاد سنیوره گروهی است که حکومت را اشغال و قانون اساسی را نقض و از طریق شبه نظامیان مسلح خود، بر وزارتخانه ها و نهادهای لبنان سیطره پیدا کرده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد که موافقان تشکیل دولت وحدت ملی به تحرکات مدنی مسالمت آمیز و میدانی خود تا زمان دستیابی به اهداف تعیین شده مبنی بر عقب نشینی دولت فؤاد سنیوره و از سرگیری گفتگو ادامه خواهند داد.

به گزارش مهر، تصمیمات دولت فواد سنیوره علیه مقاومت برای برچیدن شبکه ارتباطی تلفنی مقاومت،با اعتراض گسترده طرفداران مقاومت در برابر اشغالگری و تهدیدهای رژیم صهیونیستی روبرو شد که آن را توطئه ای آشکار با هدایت آمریکا و برخی کشورهای عربی علیه مقاومت قلمداد کردند و همزمان افزایش مشکلات اقتصادی مردم، سبب اعتراضات گسترده علیه دولت غربگرای سنیوره شد؛ این وضعیت سبب بروز درگیریهایی از روز چهارشنبه 18 اردیبهشت در بیروت شده است.

بر اثر این درگیریها تاکنون بیش از 60 نفر کشته و 198 نفر دیگر زخمی شده اند.

قرار است کمیته وزارتی اتحادیه عرب برای بررسی اوضاع لبنان روز چهارشنبه وارد بیروت شود.