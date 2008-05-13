فاصله الشباب با مدعیان بیشتر شد / الامارات و حتا سقوط کردند

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیستم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های امارات شب گذشته با برگزاری شش بازی پیگیری شد که طی آن تیم های الجزیره، الوحده، الظفره، العین و الشباب مقابل حریفان خود به برتری رسیدند و حاصل تلاش تیم های الاهلی و الامارات در پایان 90 دقیقه تلاش به نتیجه تساوی یک بریک انجامید.

الشباب صدرنشین که برای دستیابی به عنوان قهرمانی لیگ امارات تیم های الاهلی، الجزیره و الشارجه را در یک قدمی خود می دید شب گذشته در خانه الشارجه به میدان رفت و با برتری 3 بر2 مقابل این تیم جایگاه خود را در صدر جدول رده بندی استحکام بخشید. برای الشباب در این بازی سرور سالم (3 و 22) و عادل عبدالله (90) گلزنی کردند و گل های تیم الشارجه نیز توسط احمد ضیا (45) و اندرسون (90) به ثمر رسید.

الشباب با این پیروزی 38 امتیازی شد و جایگاه خود را در صدر جدول رده بندی لیگ دسته اول باشگاه های امارات محکم تر از قبل کرد.

تیم فوتبال الشارجه در حالی مقابل الشباب تن به شکست داد که از دقیقه 78 به دنبال اخراج عبدالله سهیل 10 نفره به بازی ادامه می داد. در دقیقه 89 مسعود شجاعی، دیگر بازیکن تیم الشارجه نیز با دریافت کارت قرمز از زمین مسابقه اخراج شد. از سوی دیگر جواد کاظمیان مهاجم ایرانی الشباب با دریافت کارت زرد از داور جریمه شد.

دیشب همچنین تیم فوتبال الجزیره در خانه با تک گل تونی که در دقیقه 3 به ثمر رسید مقابل الشعب به برتری دست یافت و با 35 امتیاز به رده دوم جدول رده بندی صعود کرد.

در فاصله دو هفته مانده به پایان مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های امارات تکلیف تیم های سقوط کننده به رقابت های فوتبال لیگ دسته دوم باشگاه های این کشور مشخص شد. تیم حتا در خانه با نتیجه 4 بر2 مقابل الوحده تن به شکست داد و الامارات مقابل الاهلی با نتیجه تساوی یک بریک متوقف شد تا قرعه سقوط به نام این دو تیم افتاده و از جمع تیم های لیگ دسته اول باشگاه های امارات جدا شوند.

حتا درشرایطی به لیگ دسته دوم باشگاه های امارات سقوط کرد که در میانه های راه فصل جاری سکان هدایت این تیم به ابراهیم قاسمپور سپرده شده بود اما این مربی ایرانی نیز توانست مانع از سقوط حتا شود تا مجددا در کنار این تیم حضور در دسته دوم لیگ امارات را تجربه کند. قاسمپور دو فصل قبل حتا را از لیگ دسته دوم به لیگ دسته اول آورده بود.

دیشب در بازی الاهلی - الامارات نیز، رضا عنایتی تک گل تیم الامارات را به ثمر رساند و در دقیقه 90 از زمین مسابقه اخراج شد.

- نتایج دیدارهای شب گذشته مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های امارات به شرح زیر است:

* الجزیره یک - الشعب صفر

گل: تونی (3)

* حتا 2 - الوحده 4

گل ها: سعید مبارک (24) و جیری (56) برای حتا و محمد سعید الشحی (2)، الکساندر باربوسا (13 و 80) و عبدالرحیم جمعه (87) برای الوحده

* الوصل صفر - الظفره یک

گل : ایدوریسو (75)

* العین 2 - النصر یک

گل ها: سالم عبدالله (10) و احمد خمیس (90) برای العین و ریناتو (45) برای النصر

* الشارجه 2 - الشباب 3

گل ها: احمد ضیا (45) و اندرسون (90) برای الشارجه و سرورسالم (3 و22) و عادل عبدالله (90) برای الشباب

الاهلی یک - الامارات یک

گل ها: سزار کلدرسون (80) برای الاهلی و رضا عنایتی (37) برای الامارات

جدول رده بندی مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های امارات به شرح زیر است :

1- الشباب 38 امتیاز

2- الجزیره 35 امتیاز

3- الاهلی 34 امتیاز

4- العین 32 امتیاز- تفاضل گل 7+

5- الشارجه 32 امتیاز- تفاضل گل 3+

6- الوصل 27 امتیاز- تفاضل گل 3+

7- الشعب 27 امتیاز- تفاضل گل 7-

8- النصر 25 امتیاز- تفاضل گل 2+

9- الظفره 25 امتیاز- تفاضل گل 5-

10- الوحده 24 امتیاز

11- الامارالت 15 امتیاز

12- حتا 13 امتیاز

- جدول گلزنان مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های امارات به شرح زیر است :

15 گل

مهرزاد معدنچی (الشعب - ایران) و فیصل خلیل (الاهلی - امارات)

14 گل

آندرسون (الشارجه - برزیل)

13 گل

رضا عنایتی (الامارات - ایران)

12 گل

رسول خطیبی (الامارات - ایران)

11 گل

تونی (الجزیره - ساحل عاج)، آندری دیاز (الوصل - برزیل) و عثمان جالو (العین - گامبیا)

10 گل

ریناتو (النصر- برزیل)

9 گل

سرور سالم (الشباب - امارات)، کلدرسون سزار (الاهلی - برزیل)، ایمان مبعلی و جواد کاظمیان (الشباب - ایران)

8 گل

محمد سعید الشحی (الوحده - امارات) و علی سامره (الشعب - ایران)

7 گل

اولیویرا (الوصل - برزیل) و احمد حسن (حتا - امارات)

6 گل

روجریو(الوصل - برزیل)، ایدوریسو(الظفره - غنا)، مهدی رجب زاده (الامارات - ایران) و فیلیپ کوکو (الجزیره - هلند)

5 گل

محمد ابراهیم (النصر - امارات)، گودوین نیدبیسی (النصر - نیجریه)، آندری لوسیانو داسیلوا (الوحده - برزیل)، اندورانس ایداهو(النصر - نیجریه)، مسعود شجاعی (الشارجه - ایران)، مامادو دیالو (الجزیره - مالی)، احمد خلیل (الاهلی - امارات)، امین الرباطی (الظفره - مراکش)، محمد العنزی ( الوصل - امارات)، ابراهیم دیاکه (الجزیره - ساحل عاج)، سفیان علودی (العین - مراکش)، صالح عبدالله عبید (الجزیره - امارات) و محمد سالم صالح (الظفر- امارات)

4 گل

جیری (حتا - برزیل)، جوزیل داورشا (الوحده - امارات)، ولید مراد محمد (النصر - امارات)، اسماعیل مطر(الوحده - امارات)، روبرت والتنر(الظفره - مجارستان) و ناصر خمیس (العین - امارات)