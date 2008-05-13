سینمای آسیا بزرگترین غافلگیری جشنواره کن امسال است

به گزارش خبرنگار مهر، در فاصله دو روز مانده به آغاز شصت و یکمین جشنواره فیلم کن، تیه‌ری فرومو درباره مشکلات انتخاب 22 فیلم از میان 1792 فیلم ارائه شده از 96 کشور برای حضور در بخش مسابقه، حضور قوی سینمای آسیا و نمایش فیلم‌هایی چون "ایندیانا جونز و قلمرو جمجمه بلورین" استیون اسپیلبرگ در بخش خارج از مسابقه صحبت کرد.

* خبرگزاری فرانسه: کدام کشورها و مناطق بیشتر از بقیه متقاضی حضور در جشنواره امسال بودند؟

ـ تیه‌ری فرومو، مدیر عامل کن: آمریکای لاتین و بخصوص آرژانتین، برزیل و مکزیک که این مسئله پویایی سینمای این قاره را نشان می‌دهد. در این بین آمریکا مانند سال 2007 حضوری قوی داشت. بخش‌هایی از اروپا فیلم‌های بیشتری برای عرضه داشتند و ایتالیا پس از غیبت در دوره قبلی امسال به بخش مسابقه بازگشته است. بزرگترین غافلگیری از سوی کشورهای آسیایی مانند سنگاپور و فیلیپین بود که خیلی کم پیش می‌آید برای دریافت جایزه بزرگ جشنواره انتخاب شوند.

* کلینت ایستوود با وجود استقبال نصفه و نیمه از "رود میستیک" در کن سال 2003 امسال با "بچه عوضی" به بخش مسابقه بازگشته است. راضی کردن او برای برگشتن به کن سخت نبود؟

ـ خیر. در واقع، او اواسط آوریل با ما تماس گرفت و با اینکه می‌دانست ممکن است امسال جایزه نگیرد، خواست فیلمش را در بخش مسابقه نشان بدهیم. کلینت ایستوود یک "جنتلمن" است.

* به نظر شما جشنواره کن مکانی مناسب برای "بلاک‌باستر"‌هایی مانند "ایندیانا جونز" است؟

ـ فیلم، فیلم است. ما فیلم بیشتر و فیلم کمتر نداریم. رویدادهای مختلف و زرق و برق درست مانند فیلم‌های مولف بخشی از تاریخ جشنواره فیلم کن است. یک اصل نهفته نیز وجود دارد: اینکه در برابر هر فیلم پرهزینه آمریکایی فیلمی از یک کارگردان جوان مثلا از فیلیپین هم به نمایش درآید. این فیلم ها هستند که از هم محافظت می‌کنند. ضمنا فراموش نکنید این "بلاک باستر" بخصوص را کسی جز استیون اسپیلبرگ نساخته که یکی از بزرگترین فیلمسازان دوران است.

* خیلی از فیلم‌ها در آخرین لحظه‌ها انتخاب شدند. چرا؟

ـ برای اینکه بهترین‌ها در بخش مسابقه به نمایش درآیند. روند فیلمسازی در گذر سال‌ها تغییر و امروز استفاده از شیوه‌های دیجیتال در مراحل پس از تولید روند کار را تسریع کرده است. در این شرایط هم باید احتمالات را در نظر داشته باشیم و هم خونسردی خود را حفظ کنیم.

این درست که ما تا آخرین لحظه‌ها صبر کردیم، اما اکنون کلینت ایستوود، استیون سودربرگ، چارلی کافمن، جیمز گری، والتر سالس و لوکرسیا مارتل را در بخش مسابقه داریم. ما تنها چند ساعت پیش از برگزاری نشست مطبوعاتی جشنواره امسال که یک هفته نیز به تعویق افتاده بود، مطمئن شدیم چه فیلم‌هایی به جشنواره می‌رسند.

* آیا نسخه نهایی فیلم‌ها در جشنواره امسال نمایش داده می‌شود؟

ـ برگزاری یک جشنواره یعنی اینکه هر سال پیش از موعد مقرر به سرعت کارها را انجام بدهی. کمتر فیلمی هست که نسخه نهایی آن را دیده باشیم. تدوین هنوز به پایان نرسیده، ساخت موسیقی در مراحل اولیه است، صداگذاری انجام نشده و جلوه‌های ویژه یا عنوان‌بندی کامل نشده، اما همین که فیلم انتخاب شد، روند کار تسریع می‌شود و تمام فیلم ها به موقع می‌رسند.