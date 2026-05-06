۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۲۴

هدایت ترافیک در ۲ کیلومتر از محور فرخ‌شهر به سه‌راهی خراجی

شهرکرد- معاون فنی و مهندسی ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری از آغاز هدایت ترافیک به باند جدید در محدوده کیلومتر ۶ تا ۸ محور فرخ‌شهر به سه‌راهی خراجی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ربیعی با اشاره به اهمیت ارتقای ایمنی در محورهای مواصلاتی استان گفت: پروژه بهسازی محور فرخ‌شهر به سه‌راهی خراجی که قسمتی از محور اصلی فرخ‌شهر_ شلمزار _ سد کارون۴ می باشد؛ از اواخر سال ۱۴۰۱ آغاز شد و امروز عملیات هدایت ترافیک به دو کیلومتر از مسیر جدید (حدفاصل کیلومتر ۶ تا ۸) با موفقیت انجام شد.

وی گردنه «کت» را یکی از نقاط پرحادثه از محور مواصلاتی بین شهرستان فرخ‌شهر و کیار برشمرد و افزود: این محدوده به دلیل پدیده رانش، لغزش و حرکات زمین، همواره با مخاطرات جدی و کاهش ضریب ایمنی به ویژه در فصل زمستان برای تردد خودروها مواجه بود. به همین منظور، تمرکز ویژه‌ای بر ایمن‌سازی این نقطه صورت گرفت تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود.

ربیعی در خصوص جزئیات فنی و اعتبارات این طرح تصریح کرد: برای اجرای این دو کیلومتر، نزدیک به ۱۵۰ میلیارد تومان هزینه شده است. حجم عمده عملیات در این محدوده شامل خاک‌برداری، خاک‌ریزی، احداث دیوارهای حائل در محدوده گردنه بوده است تا مسیری پایدار و ایمن برای رانندگان محترم فراهم شود.

