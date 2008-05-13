ساختار قدیمی بهداشت و درمان مانع ارتقا شاخصهاست

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد دکتر کامران باقری لنکرانی در پنجاه و هشتمین نشست روسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور در مشهد افزود: روشهای سنتی و قدیمی در ارائه خدمات به مردم کارساز نیست و باید تغییر کند زیرا به دلیل قدیمی بودن ساختارها ارتقا شاخصها به کندی صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه طرح پزشک خانواده طرحی موفق بوده و دانشگاهها باید آنرا قبول کنند، گفت: با تغییر روشها و نگرشها باید بستر را برای ارتقا سلامت فراهم کرد.

وی اظهار کرد: متاسفانه در اجرای طرح پزشک خانواده 54 روز تاخیر وجود دارد که باید جبران شود.

لنکرانی از ایجاد رابطان بهداشتی در مراکز دولتی، خصوصی و حوزه های علمیه خبر داد و گفت: اجرای این طرح آثار مثبتی در ارتقا سطح بهداشت جامعه خواهد داشت.

وزیر بهداشت از مدیریت فعلی بیمارستانهای کشور انتقاد کرد و گفت: در برخی بیمارستانها یک و نیم میلیارد تومان هزینه می کنیم اما نمود عینی نداشته زیرا بر اساس برنامه و اولویت نیست.

وی از افزایش مصرف آنتی بیوتیک در بیمارستانها انتقاد کرد و افزود: بیمارستانی که از آنتی بیوتیک استفاده می کند وضعیت مطلوبی از نظر بهداشتی ندارد.

باقری لنکرانی از کسری 9000 میلیارد ریالی بودجه وزارت بهداشت و درمان خبر داد و افزود: در زمینه جبران این کسری رئیس جمهور دستور ویژه ای داده است.

وی گفت: هم اینک 537 بیمارستان و 11 هزار تخت بیمارستانی در کشور وجود دارد که هفت هزار تخت آن در ماههای اخیر فعال شده است.

وزیر بهداشت از فراموش شدن آموزش مطابق با نیازها و توجه نکردن به اعضای هیئت علمی انتقاد کرد و افزود: هم اینک 167 مرکز تحقیقات در کشور فعال است که عملا کارآیی مناسبی ندارند.