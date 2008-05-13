جام علی اف ثابت کرد روسها شکست ناپذیر نیستند/ یزدانی قرار نبود در وزن خود کشتی بگیرد

محمد ابراهیم سیف پور پیشکسوت کشتی و عضو کمیته فنی فدراسیون کشتی در خصوص جام علی اف و نتایج بدست آمده در آن به خبرنگار مهرگفت: همانگونه که همه اهالی کشتی می دانند جام علی اف یکی از معتبرترین جامهای کشتی آزاد در دنیاست که نفرات و تیمهای شاخصی در آن حضور می یابند بخصوص امسال که در آستانه المپیک قرار داریم و کشورهای صاحب نام آخرین بررسی های خود روی کشتی گیران را به این جام موکول کرده بودند.

وی ادامه داد: حضور در جام علی اف در این برهه زمانی برای کشتی ما لازم بود و مهمترین دستاورد آنرا می توان اثبات شکست ناپذیر نبودن روسها دانست. جوکار با شکست حریفان خود که کشتی گیران روس نیز در میانشان بودند توانست به مدال طلای این دوره از رقابتها راه یابد و ثابت کند که فعل خواستن را صرف کرده و ملیت حریف برایش فرق نمی کند.

قهرمان پیشین جهان یادآور شد: کار جوکار کار بزرگی بود و این پیام را به دیگر کشتی گیران ایرانی داد که از تورنمت ها و نامها نترسند. آنها با داشتن انگیزه و البته آمادگی می توانند به نتیجه برسند و فرقی نمی کند که میدان مصافشان در روسیه باشد یا جای دیگر و الیته حریفشان چه کسی و با چه گذشته ای .

وی در خصوص سر وزن نرسیدن یزدانی نیز گفت: رضا یزدانی اصلا قرار نبود در 84 کیلوگرم کشتی بگیرد و این موضوع را صنعتکاران قبل از اعزام نیز اعلام کرده بود. تصمیم درستی هم بود چرا که یزدانی باید درجام تختی نیز کشتی بگیرد و همین موضوع باعث تحلیل و عدم نتیجه گیری مطلوب او می شد.

سیف پور دلیل آسیب دیدگی حیدری را نیز نا آماده بودن وی خواند گفت: به اعتقاد من حیدری هنوز به شرایط ایده آلی از آمادگی نرسیده و عمده دلیل ضرب خوردگی اش نیز در جام علی اف نیز همین عامل بوده است. البته همین که او با جسارت و روحیه جنگندگی در جام معتبر علی اف حضور یافته و تایم اول دیدارش را نیز برده نشان می دهد که عزم خود را جزم کرده و تمایل زیادی دارد تا ملی پوش المپیک شود. تکلیف این وزن نیز به احتمال فراوان در جام تختی مشخص خواهد شد.

وی درپایان گفت: در کل حضور تیم ایران در این جام را باید به فال نیک گرفت و امیدوار بود که تعداد مدالها و کشتی گیران مایل به حضور در این جام سال به سال بیشتر شود. حضور در اینگونه تورنمنت ها و ریختن ترس از حریفان بزرگ مساوی خواهد بود با نتیجه گیری در مسابقات مهم جهانی و المپیک.