  1. استانها
  2. ایلام
۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۳:۲۸

هفت میلیارد ریال به ساخت و تکمیل مساجد دهلران اختصاص یافت

ایلام - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی فرمانداری شهرستان دهلران گفت: در سال جاری برای ساخت و تکمیل مساجد روستاهای این شهرستان هفت میلیارد اختصاص یافته است.

ولی الله حیاتی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: این میزان اعتبار برای ساخت و تکمیل مساجد در سطح روستاهای شهرستان دهلران و برای توسعه این روستاها در این بخش اختصاص یافته است.

وی افزود: علاوه بر این میزان اعتبار چهار میلیارد ریال اعتبار در جهت توسعه و تقویت برق روستاهای این شهرستان و 10 میلیارد نیز در قالب طرح هادی و در جهت توسعه همه جانبه روستاها اختصاص یافته است.

این مسئول با اشاره به اینکه یکی از اولویتهای کاری دولت نهم توجه به مناطق محروم به ویژه روستاها است خاطرنشان کرد: هم اکنون هیچ روستایی بدون آب، برق و تلفن در شهرستان دهلران وجود ندارد.

کد مطلب 682166

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها