هفت میلیارد ریال به ساخت و تکمیل مساجد دهلران اختصاص یافت

ولی الله حیاتی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: این میزان اعتبار برای ساخت و تکمیل مساجد در سطح روستاهای شهرستان دهلران و برای توسعه این روستاها در این بخش اختصاص یافته است.

وی افزود: علاوه بر این میزان اعتبار چهار میلیارد ریال اعتبار در جهت توسعه و تقویت برق روستاهای این شهرستان و 10 میلیارد نیز در قالب طرح هادی و در جهت توسعه همه جانبه روستاها اختصاص یافته است.

این مسئول با اشاره به اینکه یکی از اولویتهای کاری دولت نهم توجه به مناطق محروم به ویژه روستاها است خاطرنشان کرد: هم اکنون هیچ روستایی بدون آب، برق و تلفن در شهرستان دهلران وجود ندارد.