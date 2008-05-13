ناصر قندیل در گفتگو با مهر فاش کرد : همدستی 14مارس با توطئه حذف مقاومت/ تداوم پاکسازی لبنان از عوامل دشمن

"ناصر قندیل" یکی از شخصیتهای جریان طرفدار تشکیل دولت وحدت ملی و مخالف کابینه غربگرای سنیوره در گفتگو با خبرنگار گروه بین الملل خبرگزاری مهر درباره آخرین تحولات لبنان گفت : گروه های مخالف با تمام طیفهای تشکیل دهنده اش عزم خود را جزم کرده اند تا در مقابل توطئه ای که ایالات متحده آمریکا برای هدف قرار دادن مقاومت در راستای اهداف اسرائیل تدارک آن را می دید، بایستند.

رئیس مرکز پژوهشهای استراتژیک عربی و بین المللی بیروت در ادامه این گفتگو تاکید کرد: با وجود این تصمیم تمام این گروهها در تمام ابعاد تعامل خود با این توطئه، بر حفظ هویت وساختار سیاسی واجتماعی لبنان توجه ویژه ای داشته ودر مقابل اطمینان کامل دارند که ملت لبنان حامی مقاومت بوده، و از این رو از این پس حاضر به پذیرش زد و بندها و سازشهای سیاسی نخواهد شد.

ناصر قندیل درباره ارزیابی خود از اوضاع لبنان گفت : آنچه امروز شما شاهد آن هستید؛ در واقع فروپاشی اعضا وعوامل طیف و بلوک آمریکایی در لبنان است که با پولهای عربستان به سلاحهای آمریکایی مجهز شده و برخی از آنها در منطقه جبل موضع گرفته اند و البته شما در چند روز آینده شاهد تکرار این پاکسازی ها در مناطق دیگر لبنان هم خواهید بود.

به گزارش مهر،تصمیمات دولت فواد سنیوره علیه مقاومت برای برچیدن شبکه ارتباطی تلفنی مقاومت،با اعتراض گسترده طرفداران مقاومت در برابر اشغالگری و تهدیدهای رژیم صهیونیستی روبرو شد که آن را توطئه ای آشکار با هدایت آمریکا و برخی کشورهای عربی علیه مقاومت قلمداد کردند و همزمان افزایش مشکلات اقتصادی مردم، سبب اعتراضات گسترده علیه دولت غربگرای سنیوره شد؛ این وضعیت سبب بروز درگیریهایی از روز چهارشنبه 18 اردیبهشت در بیروت شده است.