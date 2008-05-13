گفتگوی مشروح مهر با ابوالحسنی: ظرفیت پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف پیام نور / چهار زبانه شدن پیام نور

دکتر ابوالحسنی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت پیام نور در دورانی که وی مسئولیت قادم مقامی آن را بر عهده داشت، گفت: همان حرکت و شتابی که در زمان ریاست دکتر علی احمدی بوده در ادامه نیز پیگیری شده منتها به سمت کیفیت جلو رفته ایم.

این مسئول دانشگاه پیام نور با بیان اینکه دانشگاه پیام نور دارای 488 مرکز و واحد فعال در سراسر کشور و دارای دانشجو در 55 کشور جهان است، گفت: مامویت آینده دانشگاه پیام نور قطب مجازی شدن در میان دانشگاههای کشور است و در این رابطه برنامه ریزیهای لازم انجام شده و اولین قدم در این راه تقویت سیستم ارتباطات فناوری اطلاعات دانشگاه بود که هم به صورت فیبر نوری در مراکز استان و هم به صورت سیستم ارتباطات ماهواره ای است و پیش بینی می شود این سیستم حداکثر تا مهر ماه در همه مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور متصل شود.

تولید محتواهای الکترونیک کتابها

دکتر ابوالحسنی افزود: یک بخش از مجازی شدن در گروی زیرساختها است که فراهم شدن آنها در دست اقدام است و بخش دیگر آن تولید محتواهای الکترونیک کتابها است که این کار زمان بر است و اکنون از 3 رشته کارشناسی و یک رشته کارشناسی ارشد شروع کرده ایم و این کار در 7 رشته دیگر نیز در حال انجام است و به نظر می رسد طی یک دوره 2 تا 3 ساله بتوانیم این کار را از نظر محتوای الکترونیکی انجام دهیم.

تهیه متون دانشگاه پیام نور به 4 زبان دنیا

وی ادامه داد: زمانی که این کتابها و زیرساختها فراهم شوند می توان در کل جهان بر روی آنها عمل کرد، البته دانشگاه پیام نور منطقه خاورمیانه را به عنوان نقطه اول مد نظر قرار داده و برای اینکه بتواند پاسخگوی جهان اسلام و منطقه باشد در کنار زبان فارسی زبانهای انگلیسی، عربی و فرانسه را نیز در دستور کار دارد که متون آنها به تدریج در حال فراهم شدن هستند.

قائم مقام دانشگاه پیام نور گفت: در مراکز استان و مناطقی که صدا و سیما فیبر نوری دارد از نظر زیرساختها مشکل خاصی وجود ندارد اما از آنجایی که مراکز دانشگاه پیام نور پراکنده هستند ممکن است برای وزارت ارتباطات نیز آن طور میسر نباشد که از طریق فیبر نوری به پیام نور کمک کند اما از طریق سیستم ارتباطات ماهواره ای و دیش این مشکل حل می شود.

شرط دانشگاه پیام نور برای هزینه بر روی مراکز این دانشگاه

ابوالحسنی در ادامه این گفتگو در خصوص آنچه که شاید بتوان تحت عنوان ظاهر نامناسب و کم امکانات واحدهای پیام نور در شهرستانها عنوان کرد، گفت: برای واحدهای جدیدالتاسیس فکری کرده ایم که بر طبق آن هیئت موسس باید در سه سال اول تاسیس بر طبق ضوابط دانشگاه پیام نور به فراهم کردن فضا، خودرو، زمین و امکانات مادی اهتمام داشته باشد و بعد از 3 سال دانشگاه پیام نور می تواند بر روی این مراکز هزینه کند.

وی افزود: البته دولت در سفرهای استانی در جاهایی که دانشگاه پیام نور دارای واحد جدید التاسیس باشد و زمین در تملک دانشگاه پیام نور باشد کمک هایی انجام می دهد تا فضا ایجاد شود. هر چند که رفع مشکلات زمان بر است اما کمتر از یک تا 2 سال آینده مراکز پیام نور که وضعیت مناسبی ندارند نیز سامان پیدا می کنند ضمن اینکه دانشگاه پیام نور یک دانشگاه مجازی است و در دانشگاه مجازی بحث فضا و امکانات فضای آموزشی مطرح نیست بلکه باید بخش فناوری اطلاعات را تقویت کنیم.

وی با بیان این عقیده که در صورت تکمیل بخش فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور حتی در آینده همین فضاهای موجود نیز اضافه باشند، گفت: شاید در آینده دانشگاه پیام نور مجبور باشد به نوعی فضاهای موجود خود را از دست بدهد. اینکه اکنون از کمبود فضای فیزیکی دانشگاه پیام نور گفته می شود به خاطر این است که این دانشگاه را با دانشگاههای سنتی حضوری می سنجند اما در صورتی که دانشگاه پیام نور با شاخصهای دانشگاههای باز و از راه دور سنجیده شود مشاهده می شود که این دانشگاه در مراکز و واحدهای قدیمی مشکلی ندارد و در واحدهای جدید نیز در حال پیشرفت است.

رشد کمتر از 10 درصد ظرفیت پیام نور در سال جاری

ابوالحسنی از برنامه ریزی برای تعداد پذیرش دانشجو در سال آینده تحصیلی دانشگاه پیام نور خبر داد و گفت: اگرچه رشد افزایش دانشجوی دانشگاه پیام نور در سال گذشته حدود 30 تا 50 درصد در برخی از رشته ها بود اما امسال این رشد کمتر از 10 درصد خواهد بود. ضمن اینکه دانشگاه پیام نور در سال گذشته 150 هزار صندلی خالی داشت که امسال با تناسب توزیع دانشجو می توانیم اگر دانشجویی باشد به مراکز و واحدهای جدید سوق دهیم زیرا اگر دانشجو در این مراکز و واحدها نباشند ادامه آنها از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست لذا جهت ادامه حیات این واحدها و مراکز مجبور هستیم که دانشجو جذب کنیم و به آنها سوق دهیم.

وی با بیان اینکه افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در مراکز استان یا مراکزی که تراکم دانشجو وجود دارد کمتر خواهد بود، در خصوص افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو به تفکیک مقاطع تحصیلی دانشگاه پیام نور گفت: در مقطع کارشناسی رشد کمتر از 10 درصد را خواهیم داشت و این 10 درصد حدود 10 تا 20 هزار نفر را شامل می شود و در مقطع کارشناسی ارشد تمامی ظرفیتها را نصف کرده ایم.

اصغر ابوالحسنی گفت: دانشگاه پیام نور در سالهای قبل در دوره دکتری به صورت فراگیر پذیرش می شد و هر داوطلبی که قبول می شد مجبور به پذیرش وی بودیم اما امسال بر اساس ظرفیت و امکانات در هر رشته حدود 5 نفر می توانیم بپذیریم و به طور کلی فقط 28 رشته گرایش دکتری در این دانشگاه وجود دارد.