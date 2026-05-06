به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان، اعلام کرد: مأموران انتظامی شهرستان خرم‌آباد باتکیه‌بر اشراف اطلاعاتی دقیق، از حضور گروهی از افراد در یکی از روستاهای تابعه که در حال انجام حفاری غیرمجاز بودند، مطلع شدند.

پس از هماهنگی‌های لازم، نیروها به‌سرعت به محل اعزام که با مشاهده مأموران، متهمان سعی در فرار داشتند. اما عملیات سریع پلیس باعث شد هر ۵ نفر افراد متخلف، به همراه دو دستگاه خودروی مورداستفاده و تجهیزات حفاری، دستگیر شوند.

در جریان این عملیات، یک قبضه سلاح شکاری نیز از متهمان کشف و ضبط گردید. متهمان پس از تشکیل پرونده قضایی، به مراجع ذی‌صلاح معرفی شدند تا طبق قانون با آن‌ها برخورد شود.