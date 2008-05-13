لزوم ادامه گفتگو با ایران بدون تهدید/ ایران بازیگر مهم خاورمیانه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه تایمز آو ایندیا،"پراناب موخرجی" که برای انجام یک دیدار سه روزه به امارات متحده عربی سفر کرده، خاطر نشان کرد که کشورش از تلاش ایران برای توسعه انرژی هسته ای با اهداف صلح آمیز کاملا حمایت می کند.

وی افزود:" با این وجود، این برنامه باید مطابق با تعهدات بین المللی ایران باشد و جامعه بین الملل را متقاعد کند که این برنامه واقعا صلح آمیز است."

موخرجی تصریح کرد: هند معتقد است که موثرترین مکان برای رسیدگی به موضوع هسته ای ایران، آژانس بین المللی انرژی اتمی است و اینکه هند قویاَ از لزوم ادامه گفتگوها بین آژانس و ایران بدون تهدید به خشونت حمایت می کند.

وزیر امورخارجه هند اظهار داشت :" ایران نقش مهمی را در افغانستان ایفا می کند. تلاش بین المللی که هم اکنون در آنجا جریان دارد از تعامل بیشتر با ایران سود خواهد برد."

به گزارش مهر، ایران و هند در زمینه های مختلف با یکدیگر همکاری دارند و پروژه خط لوله صلح یکی از این پروژه ها برای تقویت مناسبات دو کشور به شمار می رود که با مخالفتهای آمریکا روبرو شده است.