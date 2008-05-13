ایجاد هیئتهای مرکزی جذب در 2 وزارتخانه / افزایش عدالت در جذب هیئت علمی

دکتر رضا عامری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد جزئیات هیئت جذب اعضای هیئت علمی دانشگاهها در شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر شد که وحدت رویه ای در جذب اعضای هیئت علمی در وزارتین علوم و بهداشت و سایر موسسات اعم از دولتی و آزاد و غیر انتفاعی به وجود آید که به همین منظور هیئت جذبی در شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد.

وی ادامه داد: همچنین بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مقرر شده است هیئتهای مرکزی جذب نیز در وزارتخانه های علوم و بهداشت و هیئتهای اجرایی جذب در دانشگاهها تشکیل شود. در وزارت علوم مقدمات ایجاد این هیئت فراهم و برنامه ریزیهای لازم نیز انجام شده است.

مدیر کل ارزیابی و نظارت وزارت علوم این هیئت مرکزی جذب در وزارت علوم را جایگزین هیئت گزینش استاد عنوان کرد و گفت: با ایجاد هیئت مرکزی در وزارت علوم صلاحیتهای عمومی و علمی افراد برای جذب در دانشگاه مد نظر قرار می گیرد و فراتر از هیئت گزینش استاد عمل می شود.

وظایف هیئتهای مرکزی جذب

وی در مورد وظایف هیئتهای مرکزی جذب در وزارتین گفت: اختیاراتی مانند تدوین سیاستهای اجرایی، مقررات، آئین نامه ها و تأیید نهایی مصوبات دانشگاهها بر عهده هیئتهای مرکزی جذب است. بررسی تأیید صلاحیتهای عمومی تبدیل وضعیت و نظارت بر اجرای درست مصوبات نیز توسط این هیئتها انجام می شود.

عامری با اشاره به هیئتهای اجرایی جذب دانشگاهها افزود: علاوه بر هیئتهای مرکزی وزارتین، دانشگاهها نیز ملزم به تشکیل هیئتهای اجرایی می شوند. این هیئتها در دانشگاهها با معرفی اعضاء و صدور احکام آنها توسط رئیس دانشگاه تشکیل خواهند شد. مراحل تبدیل وضع و جذب اعضای هیئت علمی توسط این هیئتها انجام می شود.

مدیر کل دفتر ارزیابی و نظارت وزارت علوم درباره مهمترین اثری که ایجاد هیئتهای جذب خواهد داشت گفت: مهمترین اتفاق در جذب اعضای هیئت علمی دانشگاهها با ایجاد هیئتهای جذب مرکزی و اجرایی این است که از این پس در تمام دانشگاهها فرایند جذب به وسیله فراخوان صورت گیرد تا تمام افراد دارای شرایط برای جذب در دانشگاهها مراجعه کنند و پس از فراخوان، مدارک به دبیرخانه هیئتهای اجرایی تحویل داده می شود و کمیته های تخصصی نیز برای هر رشته، بررسیهای لازم را به عمل می آورند.

وی با تأکید بر اینکه تصمیمات هیئتهای اجرایی توسط هیئتهای مرکزی مورد تأیید نهایی قرار می گیرد افزود: هیئتهای مرکزی وزارتین و اجرایی دانشگاهها، وظیفه نیازسنجی گروههای آموزشی را نیز بر عهده دارند.

عامری در پاسخ این پرسش که آیا هیئتهای اجرایی و مرکزی جذب می توانند از سلایق شخصی در انتخاب و جذب اعضای هیئت علمی جلوگیری کنند گفت: با ایجاد این هیئتها و ایجاد فراخوان در جذب، تواناییهای علمی اعضای هیئت علمی بر اساس ملاکها و معیارهای مشخص سنجیده می شود و فرایند جذب با عدالت بیشتری نسبت به گذشته صورت می گیرد.

وی ادامه داد: هیئتهای اجرایی نیز بدون نظر کمیته های تخصصی نظر نمی دهند و تواناییهای علمی هر فرد بر اساس فرمی که در هیئتهای اجرایی موجود است، توسط اعضای هیئت امتیاز بندی و تکمیل می شود.

مدیر کل دفتر ارزیابی و نظارت وزارت علوم تأکید کرد: به طور یقین با توجه به اینکه یکی از وظایف هیئتهای مرکزی نظارت بر حسن انجام کار هیئتهای اجرایی دانشگاهها است، در صورتی که شرایط و ضوابط جذب طبق مقررات توسط دانشگاهی به درستی انجام نشود، هیئت مرکزی جذب در وزارت علوم بررسیهای لازم را انجام می دهد.

زمان تشکیل هیئت های جذب

وی در خصوص زمان تشکیل این هیئت ها گفت: فرایند تشکیل هیئتهای جذب اجرایی در دانشگاهها آغاز شده است و پیش بینی می شود با معرفی اعضای آنها توسط دانشگاهها به وزارت علوم، این تشکیلات کار خود را رسما از مهرماه آغاز کنند.

عامری با اشاره به ایجاد هیئتهای اجرایی در دانشگاههای آزاد و پیام نور اظهار داشت: بر اساس این مصوبه هیئتهای استانی که در مراکز استانها و دانشگاههای مادر هر استان تشکیل می شوند نیز برای دانشگاههای آزاد اسلامی و دانشگاه پیام نور به عنوان هیئتهای اجرایی سایر دانشگاهها فعالیت خواهند کرد.