تفاهم نامه همکاری های مشترک ایران و قطر در حوزه روابط کار به امضا رسید

به گزارش خبرنگار مهر سید محمد جهرمی در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری مشترک ایران و قطر در تهران در زمینه روابط کار و اعزام نیروهای متخصص گفت: از وزیر کار و مسکن قطر در مقر سازمان بین المللی کار دعوت کرده بودم تا به ایران سفر کند و از این طریق علاوه بر انعقاد تفاهم نامه جدید همکاری، تفاهم نامه های گذشته را نیز پیگیری کنیم.

وزیر کار وامور اجتماعی اظهار داشت: خوشبختانه کارشناسان دو کشور بر سر مسائل تخصصی و به طور کلی در حوزه فعالیتی وزارت کار دو کشور تفاهمات خوبی را داشتند که ماحصل آن در قالب تفاهم نامه به امضا رسید.

وی ضمن اظهار امیدواری برای توسعه روند اعزام نیروی کار متخصص به کشور قطر تصریح کرد: ما در تفاهم نامه تعداد نیروها را به میزان نیاز طرف مقابل وابسته کردیم ولی آنها در زمینه های پزشکی، پرستاری، ساختمان و خلبانی اعلام نیاز کردند.

جهرمی همچنین از در نظر نگرفتن مدت زمان مشخص برای تفاهم نامه یاد شده خبر داد و افزود: برای پیگیری انجام مفاد تفاهم نامه هیئتی 6 نفره متشکل از سه عضو ایرانی و 3 عضو قطری مشخص و مسئول پیگیری کارها شده است.

در همین ارتباط "الضابت الدوسری" وزیر کار مسکن قطر در ادامه سخنان جهرمی تاکید کرد: خوشبختانه امیر قطر و رئیس جمهور ایران پایه ریزی خوبی برای تحکیم روابط دو کشور انجام داده اند که از این طریق شرایط همکاری در حوزه روابط کار بیش از پیش مهیا شده است.

وزیر کار و مسکن قطر استفاده این کشور از پزشکان، مهندسان و خلبانان ایرانی را از دیرباز یاد آور شد و گفت: با مشورتهای انجام شده قرار است زمینه های همکاری حوزه کار و کارگری را فعال نماییم.