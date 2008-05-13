جواد دیواندری - عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در کتب مختلف معماری استانداردهای پایه ای برای خوابگاه سازی تعریف شده اما به دلیل اینکه بیشتر این کتب خارجی هستند استاندارد خاصی بر اساس معماری ایرانی برای خوابگاه تعریف نشده است و اگر در کشور خوابگاهی مطابق با معماری ایرانی باشد بدلیل خواست سازندگان آن بوده است.

وی خاطرنشان کرد: استانداردهای خوابگاهی کشورهای دیگر ممکن است کارکردهایی را برای خوابگاهها در نظر داشته باشند که در داخل کشور، نیازی به این کارکردها نباشد. به طور مثال تعریف نمازخانه در خوابگاهها اختصاص به خوابگاههای دانشجویی در کشور ما دارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان تأکید کرد: از سوی دیگر بخش مهمی از استانداردهای خوابگاهی متأثر از سیستم های دانشگاهی و امکانات مالی آنها است.

وی افزود: به دلیل کمبود امکانات، بخشی از خوابگاههای کشور که برای استفاده دانشجویان بکار می رود، منازل مسکونی یا مکانهای اداری بوده اند که با تغییر عملکرد به خوابگاه تبدیل شده اند به همین دلیل در بسیاری از آنها نیازهای استاندارد اولیه برآورده نمی شود.

دیواندری گفت: در این میان برخی از دانشگاهها ممکن است از امکانات مالی خوبی برخوردار باشند و خوابگاه را به صورت استاندارد در محیط خود ایجاد کنند که اصولاً برای احداث این خوابگاهها نیز نقشه های تیپ از سوی وزارتخانه های مسئول در اختیار دانشگاهها قرار می گیرد.

وی اظهار داشت: اما در همین خوابگاههای استاندارد نیز به دلیل تراکم دانشجویان در برخی دانشگاهها، همان کارکرد اولیه نیز تغییر می کند. در واقع ممکن است دانشگاه استاندارد 4 دانشجو در یک اتاق را طراحی کند اما پس از ساخت به دلیل افزایش تعداد دانشجو مجبور شود بیش از این تعداد را در اتاق، اسکان دهد.

عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان با اشاره به سایر پارامترهایی که در یک استاندارد معماری خوابگاه باید رعایت شود، گفت: سرانه فضای مورد نیاز برای یک دانشجو، نور مناسب، تهویه مطلوب و حتی فضای مناسبی برای درس خواندن و یا در رشته های فنی و هنری برای فعالیت درسی در بخش عملی از ابتدایی ترین استانداردها است که باید رعایت شود.

دیواندری گفت: رعایت نشدن بخشی از این استانداردها نیز در روحیه دانشجویان تأثیر می گذارد و می تواند در تحصیل آن موثر باشد. به عنوان مثال یکی از مهمترین نکات حفظ آرامش درون خوابگاه است اما می بینیم که بسیاری از خوابگاههای دانشجویی در خیابان های شلوغ شهر واقع شده اند.