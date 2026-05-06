فرماندار عسلویه: برخورد قاطع با گرانفروشی و کم فروشی انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار صبح چهارشنبه در نشست تخصصی حوزه اقتصادی با حضور معاونین فرمانداری، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت (صمت) و مسئولان اتاق اصناف، از نبود مشکل خاص در تأمین کالاهای اساسی خبر داد و بر لزوم پایش مداوم و نظارت دقیق‌ تر بر بازار تأکید کرد.

وی در این نشست که با هدف بررسی وضعیت بازار و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، اظهار کرد: در شهرستان عسلویه مشکل خاصی در کمبود کالاهای اساسی وجود ندارد، اما مسئولان مربوطه باید با پایش و رصد نظارت بیشتری در بازار داشته باشند.

وی افزود: تاکنون هیچ گزارشی از کمبود عرضه دریافت نشده و بازرسان بر اجرای مصوبات ستاد تنظیم بازار در خصوص گرانفروشی، کم فروشی و احتکار نظارت کامل داشته باشند.

فرماندار عسلویه بر ساماندهی معیشت مردم و نظارت بر بازار ضروری تاکید کرد و و از اتاق اصناف خواست بازدیدهای بر کنترل قیمت‌ها، تأمین کالاها و گفت‌وگو با فروشندگان تمرکز داشته باشند.