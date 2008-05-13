همایش اصول تربیت دینی کودکان در شیراز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، استاد دانشگاه تهران و مدرس حوزه، شامگاه گذشته در این همایش اظهار داشت: کودکانی که بر اساس آموزه های دینی تربیت شوند جسم و روح آنها در سلامتی کامل پرورش می یابد.

حجت الاسلام حسین دهنوی تربیت اخلاقی و اجتماعی را در گرو تربیت دینی دانست و افزود: برای تربیت دینی الگوی اصلی خانواده است و در مراحل بعدی جوامع دیگری مانند مدرسه مورد توجه قرار می گیرد از این روخانواده ها باید نسبت به تربیت دینی کودکان خود برنامه ریزی درستی داشته باشند.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: علاوه بر این باید در نظر داشت اگر بین والدین و کودک رابطه عاطفی خوبی وجود نداشته باشد، تربیت دینی و آموزش مسائل مذهبی به کودکان نمی تواند موثر واقع شود.

حجت الاسلام دهنوی با بیان اینکه حتی جامعه شناسان غربی نیز تربیت دینی را موثرتر از دیگر روشهای تربیت کودکان می دانند افزود: البته دین باید یک دین واقعی باشد تا بتواند تاثیر لازم و مثبت در کودک ایجاد کند.

وی عنوان کرد: آموزش مسائل دینی به کودکان از سن هفت سال به بالا شروع می شود و باید در نظر داشت که قبل از این سن نباید کودکان را به اجبار به یادگیری مسائلی دینی وادار کرد.

این همایش دو روزه با همکاری موسسه بانوی مهر و سازمان ملی جوانان در باغ مهر جوان شیراز برگزار شد.