بسته جدید مشوقها؛ فرمول تکراری شکست خورده 1+5 برای ایران/ تعلیق پیش شرط نباشد

به گزارش خبرگزاری مهر،"تریتا پارسی" در مقاله ای در پایگاه اینترنتی " آنتی وار" نوشت : گروه 1+5 ( اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد به علاوه آلمان) بسته محرمانه مشوقهای خود را ظرف چند روز آینده به ایران تحویل خواهند داد تا تهران را متقاعد کنند که از برنامه غنی سازی اورانیوم خود دست بردارد و وارد مذاکره شود.

در ادامه این مطلب آمده است : تردید کمی وجود دارد که ایران این پیشنهاد را رد خواهد کرد، زیرا از خط قرمز آن که همان تعلیق غنی سازی است، عبور می کند، اما سئوالی که مطرح می شود این است که چرا چنین پیشنهادی در این زمان مطرح شده،اگرچه ازسرگیری گفتگوها بیشتر مورد نیاز است.

نویسنده خاطر نشان کرده است : این پیشنهاد هسته ای با تشدید لفاظیها بین واشنگتن و تهران و ادعاها مبنی بر دخالت ایران در عراق همزمان شده است. از کارکنان سنا گرفته تا کارشناسان موسسات پژوهشی، نگرانی از اقدام نظامی بین ایران و آمریکا بار دیگر در حال نمایان شدن است.

به عقیده پارسی، پبیشنهاد بسته محرمانه مشوقها به تهران همزمان با یک بهانه جدید برای جنگ با ایران ممکن است تصادفی نباشد. اما این محاسبه که تهدید جنگ، تهران را وادار خواهد کرد تا خطر قرمز خود را درباره تعلیق اصلاح کند ، قبلا شکست خورده و درسهایی را که ایران از مذاکرات پیشتر خود با اروپا گرفته، نادیده می گیرد.

در ادامه این تحلیل آمده است : تهران در پیش شرط تعلیق دو اشکال مهم می بیند. نخست آنکه ایران از مذاکرات قبلی خود با اتحادیه اروپا دریافته که تعلیق به یک دام و تله تبدیل می شود مگر آنکه غرب در ابتدا قول راه حلهایی را دهد که حق ایران را برای غنی سازی به رسمیت بشناسد یعنی موجب نشود که تعلیق دائمی شود.

دوم آنکه، مدالیته های تعلیق مهم هستند. در حالی که اتحادیه اروپا در ابتدا خواستار تعلیق غنی سازی از سوی ایران شد، اما بحث و گفتگوها بر این نکته متمرکز شد که این تعلیق به چه چیزی مرتبط شود. تهران تلاش کرد تا تعلیق داوطلبانه را به پیشرفت در مذاکرات مرتبط کند، اما اتحادیه اروپا اعلام کرد که تعلیق باید به ادامه مذاکرات مرتبط شود نه به پیشرفت آنها.

پارسی افزوده است : بسته جدید مشوقها که به تهران ارائه خواهد شد، خواستار تعلیق غنی سازی از سوی ایران به عنوان نشانه ای برای حسن نیت در ادامه گفتگوهاست؛ فرمولی که با فرمول شکست خورده قبلی در مذاکرات قبلی چندان تفاوتی ندارد.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است : اینکه چرا یک چنین پیشنهادی در این زمان مطرح خواهد شد، معلوم نیست. دیپلماتهای غربی شخصا اعتراف می کنند که انتظار یک پاسخ مثبت از سوی ایران را ندارند.

"جان تامسون" سفیر سابق انگلیس در سازمان ملل متحد در این باره می گوید:"جرج بوش" طی چند ماه باقی مانده از دوره ریاست جمهوری خود برای ایجاد یک حرکت محکم جدید در زمینه هسته ای بسیار ضعیف خواهد بود. رئیس جمهور آینده چند ماه نیاز دارد تا یک راهبرد موثر را برای ایران طراحی کند.

پارسی معتقد است : اگر هدف، شکستن بن بست در موضوع هسته ای است نه آماده کردن زمینه ای برای یک قطعنامه جدید شورای امنیتی سازمان ملل متحد یا تقویت بهانه ای برای اقدام نظامی، پس یک درخواست نرم برای تعلیق سودمند خواهد بود . " تام پیکرینگ" معاون سابق وزیرامورخارجه آمریکا به این مسئله اشاره کرد که درخواست تعلیق در صورتی می تواند مطرح شود که گفتگوها آغاز شده باشد نه اینکه تعلیق یک پیش شرط باشد، بنابراین اگر بسته اخیر 1+5 با پیش شرطهای قبلی همراه شود، ممکن است زمینه ای برای یک فاجعه باشد.