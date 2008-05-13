700 نفر از ورزشکاران ایلام در رشته جودو فعالیت می کنند

علی قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: رشته ورزشی جودو در حال حاضر رشته موفق و اول در استان ایلام است.

وی ادامه داد: بیشترین دعوت شده ها از استان ایلام به اردوهای تیم ملی در رشته جودو هستند به طوری که در حال حاضر بیش از 45 نفر از جودو کاران استان ایلام در همه رده های سنی به اردوهای تیم ملی دعوت شده اند و سه نفر در تیم ملی فیکس هستند.

قاسمی خاطرنشان کرد: ورزشکاران جودو استان ایلام در سالهای گذشته دو مقام قهرمانی تیمی در مسابقات المپیاد ایرانیان، 12 قهرمانی در سطح کشور و عناوین و مدالهای رنگارنگ زیاد انفرادی را به دست آورده اند.

این مسئول یادآور شد: هم اکنون تیم جودو استان ایلام پس قهرمانی در لیگ دسته اول به لیگ برتر صعود کرده است.