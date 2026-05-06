به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه رضایی در جریان بازدید از مراکز خدماترسان و بیمارستان ابن سینا شهرستان دلفان ضمن قدردانی از تلاش کارکنان مجموعه گاز این شهرستان در تأمین پایدار گاز در شرایط ویژه کنونی، بر ضرورت تسهیل امور مردم، صبوری در پاسخگویی و تقویت روحیه خدماترسانی تأکید کرد
وی ضمن بررسی میدانی و دقیق وضعیت موجود، پیشنهادهای اصلاحی در خصوص خدمترسانی به مردم را مطرح کرد و گفت: این نظارتها بهصورت مستمر و روزانه در راستای پاسخگویی به دغدغههای مردم ادامه خواهد داشت و ملاک برای کارنامه مدیران، بهخصوص دستگاههای خدمترسان در دوران خدمت از دیدگاه بازرسی استان میزان رضایتمندی مردم است و با متخلفین با قاطعیت برخورد خواهد شد.
بازرس کل قضایی لرستان در ادامه این بازدید بهاتفاق هیئت همراه بهصورت سرزده از بیمارستان ابن سینا شهرستان دلفان بازدید کرد.
رضایی همچنین با حضور بر بالین بیماران و گفتوگو با کادر درمان، در جریان مسائل و چالشهای موجود از جمله کمبود برخی پزشکان متخصص، تجهیزات پزشکی و ملزومات درمانی قرار گرفت.
در ادامه مسئولان بیمارستان گزارشی از اقدامات و وضعیت خدمات درمانی ارائه کردند.
بازرس کل قضایی لرستان ضمن قدردانی از تلاشهای کادر درمان و دستگاههای خدماترسان، دستورات لازم را برای پیگیری و رفع موانع و ارتقای خدمات به شهروندان شهرستان دلفان صادر کرد، سپس در جلسه شورای اداری شهرستان دلفان، بر اجرای صحیح قوانین و تکریم اربابرجوع و موضوع رصد بازار، فعالکردن گشتها بهصورت شبانهروزی و شناسایی افرادی که اقدام به گرانفروشی و احتکار مینمایند تأکید کرد.
رضایی از مردم خواست گزارشها و شکایات خود را به سامانه شکایات سازمان بازرسی (136) http://136.ir اعلام کنند و به مردم اطمینان داد که سازمان بازرسی نظارت لازم را بهمنظور رفع نواقص، ایرادات و نارساییهای موجود موردتوجه قرار میدهد.
