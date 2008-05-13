بخشنامه جدید ترخیص سریع کالا از گمرکات کشور

به گزارش خبرنگار مهر، گمرک جمهوری اسلامی ایران به استناد اختیارات حاصله از تبصره 2 ماده 14 قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرایی جز (3) ماده (12) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مجاز است کالاهای وارداتی متعلق به اشخاص را با اخذ ضمانت نامه بانکی با مهلت حداکثر یکسال به طور قطعی ترخیص کند.

در همین رابطه نیز دستورالعملهای مربوطه تنظیم و جهت اجرا به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شده است. در دستورالعملهای ابلاغی مهلت ضمانت نامه های بانکی با توجه به نوع کالاهای وارده و درجهت حمایت از تولید ، اشتغال و سلامت جامعه به نحوی تعیین گردیده اند که از مدت زمان 2 ماهه ( در خصوص مبلمان ، اسباب بازی ، اشیا فانتزی و تزئینی و ...) تا 5 ماهه ( در خصوص مواد و قطعاتی که راسا توسط واحدهای تولیدی جهت تولید و فرآوری وارد می گردند ) متغیر می باشد.

این بخشنامه به منظور تسریع و تسهیل در ترخیص کالاهای وارداتی و جلوگیری از انباشت نقدینگی در جامعه به گمرکات کشور ابلاغ شده است.

همچنین در جهت حمایت از شرکتهای تعاونی ، شرکتهای دولتی و یا شرکتهای پذیرفته شده در بورس نیز یک ماه به مهلت های مذکور اضافه شده است و ترخیص قطعی برخی کالاهای خاص نظیر سیگار ، توتون ، تنباکو ، نوشابه های گازدار و ... نیز منوط به پرداخت نقدی حقوق ورودی اعلام شده است.

البته به منظور تنظیم حجم محمولات وارداتی از طریق گمرک شهید رجایی ، بندر عباس و تشویق صاحبان کالا به استفاده از سایر گمرکات ، کلیه مهلت های فوق در گمرک مذکور یک ماه کمتر تعیین شده است.

تسهیلات این دستورالعمل صرفا برای اشخاصی است که فاقد بدهی مالیاتی و کیفری ( پرونده قاچاق ) هستند.