زنیت سنت پترزبورگ و گلاسکو رنجرز در شب انگلیسی

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال زنیت سنت پترزبورگ و گلاسکو رنجرز در شرایطی به دیدار نهایی رقابت های جام یوفا راه پیدا می کنند که تا به حال هرگز در این رقابت ها به عنوان قهرمانی دست پیدا نکرده اند. زنیت برای حضور در این مرحله از رقابت ها موفق به شکست بایرن مونیخ، مدعی نخست قهرمانی، شده و گلاسکو رنجرز برابر فیورنتینا به برتری رسیده است.

آناتولی تیموشوک ، کاپیتان تیم فوتبال زنیت در خصوص این بازی گفت: " بهترین راه برای اینکه بتوانیم از سد دفاع رنجرز بگذریم این است که به حرکات غیر قابل پیش بینی روی بیاوریم و به مهارت های فردی مان تکیه کنیم. آنچه ما نیاز داریم در دستان، پاها و سرهای ماست. "

زنیت در این دیدار پاول پوگربنیاک، برترین گلزن رقابت ها را به دلیل محرومیت در اختیار نخواهد داشت.

والتر اسمیت، مربی تیم رنجرز ، در مورد دیدار با زنیت گفت: " شیوه تدافعی ما تغییر نمی کند. این راهی است که ما دراین رقابت ها برگزیده ایم و باید بپذیریم که می توانیم با آن به نتیجه برسیم. تا به این لحظه، اظهار نظرهای منفی بسیاری در مورد تیم ما مطرح شده است. "

دیدار تیم های زنیت سنت پترزبورگ روسیه و گلاسکو رنجرز اسکاتلند فردا ساعت 15/23 در ورزشگاه سیتی شهر منچستر انگلستان با قضاوت "پیتر فرویدفلت" سوئدی برگزار خواهد شد.

تیم های فوتبال لیورپول، اینتر و یوونتوس، هر کدام با سه عنوان قهرمانی به عنوان پرافتخارترین تیم های جام یوفا به حساب می آیند.