مقابله با خشکسالی اعتبار هزار و 35 میلیارد تومانی را می طلبد

محمدعلی حجازی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اعتبارات ملی این معاونت در سالجاری بالغ بر 345 میلیارد تومان است که از این میزان بالغ بر30 میلیارد تومان به آبیاری تحت فشار اختصاص دارد و برای کاهش اثرات خشکسالی در سالجاری به سه برابر این اعتبار یعنی رقمی معادل یک هزار و 35 میلیارد تومان نیاز است.

مسئول طرح و برنامه معاونت صنایع و امور زیربنایی وزارت جهاد کشاورزی، بیان کرد: در سال جاری با تخصیص بیش از 60 درصد اعتبارات ملی این معاونت، امر احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی در کشور اجرا می شود.

وی اظهارداشت: به دلیل بروز خشکسالی در سالجاری اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار در اولویت قرار دارد، البته اجرای طرحهای تجهیز و نوسازی اراضی نیاز به تامین اعتبارات جدید دارد.

حجاری میزان اعتبار آبیاری تحت فشار در سالجاری را 30 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این میزان اعتبار نیاز همه استانهای کشور را برآورده نمی کند و برای کاهش اثرات خشکسالی سه برابر این اعتبار نیاز است.

وی تصریح کرد: به منظور مقابله با خشکسالی طرحهایی همچون انتقال آب با لوله، احداث استخرهای ذخیره آب و سیستم های آبیاری تحت فشار، تجهیز و نوسازی اراضی، احداث سدهای لاستیکی تهیه و در اختیار ستاد خشکسالی قرار گرفته که اعتبارات لازم جهت اجرای این طرحها باید ازسوی ستاد مذکور تامین شود.

مسئول طرح و برنامه معاونت صنایع و امور زیربنایی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اعتبارات ملی این معاونت در سال جاری، عنوان کرد: با توجه به احتمال تخصیص فقط 70 درصد از این میزان اعتبار در اجرای برخی طرحها و برنامه ها با مشکل مواجه خواهیم شد این در حالی است که میزان اعتبار تخصیصی نسبت به سال گذشته رشد 58 درصدی دارد، ضمن اینکه در این سال بالغ بر150 میلیارد تومان از مجموع اعتبارات اختصاص یافته است.

وی اعتبارات تخصیصی به امر تجهیز و نوسازی اراضی در سال جاری را حدود 110 میلیارد تومان عنوان کرد وافزود: این اعتبارات درطرحهای مختلفی نظیر اجرای عملیات آب و خاک، تجهیز و نوسازی اراضی مدرن و انتقال آب هزینه خواهد شد.

حجاری اعلام کرد: در سال جاری بالغ بر 42 طرح در معاونت صنایع و امور زیربنایی وزارت جهاد کشاورزی اجرایی می شود که از این تعداد 36 طرح ملی و 6 طرح استانی است.