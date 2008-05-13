بررسی "عرفان در ادب فارسی" در کرواسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، برنامه های این هفته شامل هفته فیلم ایران، نمایشگاه کتاب، نمایشگاه تصویرگری کتاب کودک، دوره فشرده آشنایی با زبان فارسی، نمایش تئاتر، نشست ادبی با عنوان "عرفان در ادب پارسی" و همایش ایران شناسی با عنوان "گوهر پارس" است.

هفته فیلم ایران به مدت هفت شب در سینما اورانیای شهر اوسییک برگزار می شود. در این مراسم فیلمهای مهمان مامان، خون بازی، خیلی دور خیلی نزدیک، آفتاب بر همه یکسان می تابد، اشک سرما، روز برمی آید و اتوبوس شب به اکران درمی آید.

نمایشگاه کتاب و نمایشگاه تصویرگری کتاب کودک هم در محل کتابخانه شهر اوسییک به مدت هشت روز در معرض دید عموم قرار گرفته است.

همچنین دوره فشرده آشنایی با زبان فارسی در دو نوبت در مرکز آموزش زبانهای خارجی شهر اوسییک و کتابخانه این شهر برگزار می شود.

مراسم ویژه هفته فرهنگی ایران و نمایش تئاتر داستانهای مثنوی روز شنبه 28 اردیبهشت اجرا می شود.

علاوه بر این، نشست "عرفان در ادب پارسی" توسط "عزرا اباچیچ نوایی" استاد دانشکده فلسفه دانشگاه زاگرب در سالن همایش کتابخانه شهر اوسییک روز جمعه 27 اردیبهشت برپا می شود.

دیگر اینکه، همایش گوهر پارس به منظور آشنایی مخاطبان با جاذبه های گردشگری ایران و با سخنرانی خانم "ایونا دنک" مولف کتاب "ایران" روز پنجشنبه 26 اردیبهشت در سالن همایش کتابخانه شهر اوسییک برگزار می شود. در این همایش بیش از 70 اسلاید از جاذبه های گردشگری ایران به نمایش در می آید و فیلم مستند "اینجا ایران" اکران می شود.

شهر اوسییک چهارمین شهر بزرگ کرواسی است که در شمال این کشور و در مجاورت با مرز کشورهای مجارستان و صربستان قرار دارد.