150 میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرحهای اضطراری خشکسالی

رسول زرگر در گفتگو با مهر گفت: تمام تلاش مدیران آب کشور و تاکید وزیر نیرو بر این است که شرایط جیره بندی و سهمیه بندی در شهرها فراهم نشود و کلیه اقدامات نیز بر این اساس صورت می گیرد.

معاون وزیر نیرو درامور آب و آبفا افزود: بر اساس برآوردها با کمبود 10 درصدی منابع آب مواجه هستیم که با مصرف بهینه به درست و منطبق با الگوی مصرف این 10 درصد کاهش را باید جبران کنیم .

وی ابراز امیدواری کرد که بحران خشکسالی را با کمترین خسارت سپری کنیم . زرگر در خصوص الگوی مصرف آب شرب در کشور گفت: در یک خانوار متوسط در فصل تابستان 18 تا 24 متر مکعب در ماه است که در فصل تابستان ( 4 ماه ) 5 متر مکعب به این میزان اضافه می شود که رقم به 23 تا 29 متر مکعب در ماه می رسد.

وی خاطرنشان کرد: 57 درصد مردم زیر الگوی مصرف و در حد این الگو مصرف می کنند ، ضمن اینکه 36 درصد تا دو برابر الگو و 7 درصد بیش از 2 برابر الگو مصرف می کنند که در صورت عدم رعایت مصرف از سوی گروه سوم ، آب آنها قطع خواهد شد.