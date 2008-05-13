بیانیه گروه حامیان 14 مارس در سازمان ملل/تلاش برای بین المللی کردن بحران لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در این بیانیه که از سوی اعضای این گروه در سازمان ملل متحد منتشر شده، آمده است : از (گروههای درگیر) در لبنان می خواهیم که هر چه سریعتر به درگیریها پایان دهند و راهها و فرودگاه بین المللی بیروت را بازگشایی کنند.

گروه موسوم به دوستان لبنان در بخش دیگر بیانیه خواستار انتخاب فوری رئیس جمهور بدون شروط از پیش تعیین شده و تشکیل دولت وحدت ملی و برگزاری انتخابات سراسری طبق طرح کاری اتحادیه عرب و قانون انتخاباتی که تمام گروهها درباره آن توافق داشته باشند؛ شد.

در این بیانیه ضمن ابراز نگرانی شدید از اوضاع لبنان که ثبات این کشور و منطقه را تهدید می کند؛ بر حمایت قوی از نهادهای قانونی لبنان به ویژه دولت و نیروهای مسلح تاکید شده است.

گروه مذکور در پایان همچنین بر حمایت قوی خود از حاکمیت لبنان و استقلال سیاسی و ثبات و وحدت آن تاکید کرده است.

گروه موسوم به دوستان لبنان متشکل از کشورهای آلمان،عربستان سعودی، امارات، مصر، اسپانیا، آمریکا، فرانسه، انگلیس، اردن، ایتالیا، سازمان ملل متحد و شورای امنیت است.

این بیانیه در پایان کنفرانسی که روز دوشنبه از طریق تلفن برگزار و وزیران امور خارجه و نمایندگان گروه مذکور در آن شرکت داشتند، صادر شد.

لازم به ذکر است یک وزیر دولت لبنان نیز که به هویت وی اشاره ای نشده است؛ در کنفرانس مذکور شرکت داشت.

به گزارش مهر، تصمیمات دولت فواد سنیوره علیه مقاومت برای برچیدن شبکه ارتباطی تلفنی مقاومت،با اعتراض گسترده طرفداران مقاومت در برابر اشغالگری و تهدیدهای رژیم صهیونیستی روبرو شد که آن را توطئه ای آشکار با هدایت آمریکا و برخی کشورهای عربی علیه مقاومت قلمداد کردند و همزمان افزایش مشکلات اقتصادی مردم، سبب اعتراضات گسترده علیه دولت غربگرای سنیوره شد؛ این وضعیت سبب بروز درگیریهایی از روز چهارشنبه 18 اردیبهشت در بیروت شده است.

بر اثر این درگیریها تاکنون بیش از 60 نفر کشته و 198 نفر دیگر زخمی شده اند.