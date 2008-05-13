مشکل مدارس تخریبی کشور باید تا سال آینده حل شود

به گزارش خبرنگار مهر در سلماس، علی اکبر آقایی، صبح امروز در جشنواره خیرین مدرسه ساز شهرستان سلماس اظهار داشت: در این راستا امسال 10 هزار میلیارد ریال برای مقاوم سازی و نوسازی مدارس کشور اختصاص یافته است.

وی خاطرنشان کرد: با اختصاص و هزینه این اعتبار باید تا پایان سال آینده در کشور هیچ مدرسه تخریبی وجود نداشته باشد.

نماینده مردم سلماس در مجلس شورای بر همراهی و مشارکت مردم برای توسعه فضاهای آموزشی در کشور تاکید کرد.

علی آخوندیان، مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان نیز در این جشنواره بیان داشت: با همت خیرین مدرسه ساز تاکنون 270 باب مدرسه شامل یک هزار و 51 کلاس درس با صرف 250 میلیارد ریال احداث و تحویل آموزش و پرورش استان شده است.

در پایان این جشنواره از خیرین مدرسه ساز شهرستان سلماس تقدیر شد.