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۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۰:۳۳

مشکل مدارس تخریبی کشور باید تا سال آینده حل شود

ارومیه - خبرگزاری مهر: رئیس کمیسیون عمران مجلس، خواستار رفع مشکل مدارس تخریبی کشور تا سال آینده شد.

به گزارش خبرنگار مهر در سلماس، علی اکبر آقایی، صبح امروز در جشنواره خیرین مدرسه ساز شهرستان سلماس اظهار داشت: در این راستا امسال 10 هزار میلیارد ریال برای مقاوم سازی و نوسازی مدارس کشور اختصاص یافته است.

وی خاطرنشان کرد: با اختصاص و هزینه این اعتبار باید تا پایان سال آینده در کشور هیچ مدرسه تخریبی وجود نداشته باشد.

نماینده مردم سلماس در مجلس شورای بر همراهی و مشارکت مردم برای توسعه فضاهای آموزشی در کشور تاکید کرد.

علی آخوندیان، مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان نیز در این جشنواره بیان داشت: با همت خیرین مدرسه ساز تاکنون 270 باب مدرسه شامل یک هزار و 51 کلاس درس با صرف 250 میلیارد ریال احداث و تحویل آموزش و پرورش استان شده است.

در پایان این جشنواره از خیرین مدرسه ساز شهرستان سلماس تقدیر شد.

کد مطلب 682221

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