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۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۳:۲۲

ساخت سازه فیزیکی موزه بزرگ خراسان تا پایان سال به اتمام می رسد

مشهد - خبرگزاری مهر: سرپرست معاونت میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی گفت: با تامین اعتبار تا پایان امسال سازه فیزیکی پروژه موزه بزرگ خراسان به اتمام خواهد رسید.

حمیدرضا پهلوان در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: 100‬میلیارد ریال جهت احداث این پروژه پیش بینی شده که تاکنون ‪ ۴۶‬میلیارد ریال آن هزینه شده است.

سرپرست معاونت میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی با بیان اینکه عملیات اجرایی پروژه 60 درصد پیشرفت داشته است، افزود: با تامین اعتبار لازم تا پایان امسال سازه فیزیکی پروژه به اتمام خواهد رسید.

وی با بیان اینکه افتتاح موزه بزرگ خراسان رضوی یک روز ماندگاری مسافران را در شهر زیارتی مشهد افزایش می‌دهد، عنوان کرد: موزه بزرگ خراسان با جمعیتی که دارد می‌تواند بالاترین تاثیر را در آشنایی نسل جوان با تاریخ گذشتگان به جا بگذارد. 

پهلوان خاطرنشان کرد: پروژه ملی موزه بزرگ خراسان در محل کوهسنگی مشهد با 31 طبقه و 1800 متر یکی از بزرگترین موزه های ایران است که هفت طبقه آن تاکنون ساخته شده است.

کد مطلب 682235

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