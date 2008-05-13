ابداع فناوری نوین پرداخت و ترمیم ناصافیها در ساختارهای نانویی

به گزاش خبرگزاری مهر، ارائه ساختارهای نانویی همواره با مشکلی نظیر چگونگی اصلاح و پرداخت لبه های ناصاف همراه بوده است. این مشکل زمانی حادتر می شود که از این ساختارها در ریزتراشه ها و پردازش کننده ها استفاده می شود.

اکنون استفان چو از محققان آزمایشگاه نانوساختارهای دانشگاه پرینستون فناوری نوین و در عین حال ارزان قیمتی برای کاهش بی نظمی ها در ساختارهای نانویی ابداع کرده است.

اصل و اساس این فناوری بسیار ساده است : وی و تیم همراهش به جای تلاش برای اصلاح زوائد و ناهمگونیهای موجود در ساختارهای نانویی پس از پایان فرآیند ساخت، زوائد و ناصافیها را پس از ساخته شدن محصول انجام می دهد.

در این استراتژی نوین، اصلاح لبه ها از طریق نوعی سیستم گدازشی انجام می شود که در آن از لیزر ماوراء بنفش برای ذوب کردن لبه های ناصاف استفاده می شود.

بر اساس گزارش تکنولوژی ریویو، این محقق تاکنون از این تکنیک کاربردی برای ترمیم و اصلاح زوائد در پلیمرها، فلزات و نیمه هادیها نیز استفاده کرده است.

به گفته محققان این فناوری نوین می تواند به ارائه ریز ساختارهای مؤثرتر و دقیق تر با کمترین نواقص ساختاری در ابعاد نانویی منجر شود.