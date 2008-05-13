۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۰:۴۷

16 سرویس بهداشتی در استان زنجان احداث می شود

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان میراث فرهنگی، گرشگری و صنایع دستی استان زنجان گفت: این سازمان تا پایان شهریور ماه سال جاری 16 سرویس بهداشتی در استان احداث می‌کند.

فرهنگ فرخی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان اظهار داشت: هم ‌اکنون پنج سرویس بهداشتی در دست ساخت داریم که این تعداد 70 درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌ اند.

وی ادامه داد: 11 سرویس بهداشتی دیگر نیز مکانیابی شده که از طریق اعتبارات استانی هزینه آنها تامین می‌شود و کار اجرایی آنها تا یکی دو ماه آینده آغاز می شود.

فرخی یادآور شد: برای هرکدام از این 11 سرویس بهداشتی که بیشتر در ورودی و خروجی شهرها هستند، 15 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، گرشگری و صنایع دستی استان زنجان افزود: هیئت وزیران، شرکت نفت را مکلف کرده تا در جایگاههای کشور سرویسهای بهداشتی را توسعه داده و یا احداث کند تا سرویس بهداشتی مناسبی در راهها وجود داشته باشد.

فرخی متذکر شد: یکی از مشکلات سرویسهای بهداشتی بین راهی بحث نگهداری آنهاست و به همین علت درصددیم آنها جنب راهدارخانه‌ ها و پلیس‌ راهها و یا مجتمع های بین راهی احداث شود و در این خصوص از اداره کل راه و ترابری و سازمان حمل و نقل و پایانه‌ها استعلام خواهد شد.

کد مطلب 682241

