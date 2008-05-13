تزریق مشترک شایع ترین راه انتقال ایدز در کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه مشترک کشوری ایدز با حضور دکتر لنکرانی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نمایندگان سازمانهای مرتبط با موضوع ایدز برگزار شد.

در جلسه کمیته کشوری ایدز ضمن ارائه آمار و گزارش ثبت شده HIV در سه ماهه چهارم سال 1386، برنامه دوم استراتژیک ایدز نیز بررسی و تصویب شد.

در ادامه این نشست رئیس اداره ایدز معاونت سلامت وزارت بهداشت ، علل ابتلا به ایدز را در کشور به ترتیب شیوع، استفاده از تزریق مشکوک در مصرف کنندگان تزریقی با مواد، رابطه جنسی، دریافت خون و فرآورده های خونی دانست و اظهار داشت: پیش فرض اصلی این برنامه ملی شیوع رفتارهای پر خطر جنسی میان جوانان و نوجوانان است و چون این گروه سنی سرمایه های اصلی کشور را تشکیل می دهند بررسی این موضوع بسیار ضروری است.

دکتر صداقت همچنین میزان گسترش این بیماری را در میان زنان رو به افزایش دانست.

بنابراین گزارش، در برنامه دوم استراتژیک ایدز که منطبق با برنامه قانون چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی تدوین شده است، آموزش و اطلاع رسانی، کاهش آسیب، تامین سلامت خون و پیشگیری و مراقبت درمان بیماریهای آمیزشی از جمله شاخص ها و استراتژی های مهم در پیشگیری بیماری ایدزعنوان شده است.

لازم به ذکراست ، برنامه ملی استراتژیک کنترل HIV با مشارکت وزات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، جمعیت هلال احمر، سازمان امور زندانها، سازمان بهزیستی، نیروهای مسلح، صدا و سیما، وزارت آموزش و پرورش، وزارت راه و ترابری، سازمان انتقال خون، کمیته امداد امام خمینی و سازمان تبلیغات اسلامی به اجرا درخواهد آمد.

براساس این گزارش ، طبق آخرین آمار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجموعا 17270 نفر مبتلا به ویروس HIV در کشور شناسایی شده اند.