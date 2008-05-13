راه اندازی سامانه ارتباطات مردمی سازمان ثبت اسناد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیاوش یعقوبی مدیر کل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام مطلب فوق گفت: آگاهی از بازخورد بیرونی فعالیت های سازمان در جامعه کمک شایانی به برنامه ریزی و ارائه خدمات بهتر به مردم می کند و در این راستا به لحاظ گستردگی سازمانی ادارات تابعه و وابسته ، این سامانه جهت آگاهی از نظرات مردم در زمینه های مختلف مسائل ثبتی و اقدام در جهت برنامه ریزی های مناسب جهت حل مسائل آنها ایجاد شده است.

بر اساس این گزارش، سامانه ارتباطات مردمی این سازمان در ستاد مرکزی با شماره 66709330 - 021 ، آذربایجان غربی 3470664 - 0441 ، بوشهر 2530355- 0771، خراسان رضوی 6- 8533795-0511، سمنان 3324350 - 0231، قزوین 3333917 - 0281 ، کرمان 2231441-0341 ، گلستان 2326958 - 0171، لرستان 2204492 - 0611 ، یزد 6267224 - 0351 ، کرمانشاه 8371028 - 0831 و خوزستان با شماره تماس 3369727-0611 آماده دریافت نظرات، پیشنهادات وانتقادات هموطنان می باشد.

شایان ذکر است، مقدمات ایجاد این سامانه در سایر ادارات کل ثبت اسناد و املاک استانهای کشور نیز انجام شده و پس از راه اندازی اطلاع رسانی خواهد شد.