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۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۵:۱۷

در 11 استان صورت گرفت؛

راه اندازی سامانه ارتباطات مردمی سازمان ثبت اسناد

راه اندازی سامانه ارتباطات مردمی سازمان ثبت اسناد

در راستای تحقق اهداف عالیه سیاستهای توسعه قضایی رئیس قوه قضائیه ، اهداف ثبت نوین و تسریع در رسیدگی به پیشنهادات و انتقادات مردمی در سراسر کشور ، سامانه ارتباطات مردمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در 11 استان راه اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیاوش یعقوبی مدیر کل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام مطلب فوق گفت: آگاهی از بازخورد بیرونی فعالیت های سازمان در جامعه کمک شایانی به برنامه ریزی و ارائه خدمات بهتر به مردم می کند و در این راستا به لحاظ گستردگی سازمانی ادارات تابعه و وابسته ، این سامانه جهت آگاهی از نظرات مردم در زمینه های مختلف مسائل ثبتی و اقدام در جهت برنامه ریزی های مناسب جهت حل مسائل آنها ایجاد شده است.

بر اساس این گزارش، سامانه ارتباطات مردمی این سازمان در ستاد مرکزی با شماره 66709330 - 021 ، آذربایجان غربی 3470664 - 0441 ، بوشهر 2530355- 0771، خراسان رضوی 6- 8533795-0511، سمنان  3324350 - 0231، قزوین 3333917 - 0281 ، کرمان 2231441-0341 ، گلستان 2326958 - 0171،  لرستان 2204492 - 0611 ، یزد 6267224 - 0351 ، کرمانشاه 8371028 - 0831 و خوزستان با شماره تماس 3369727-0611 آماده دریافت نظرات، پیشنهادات وانتقادات هموطنان می باشد.

شایان ذکر است، مقدمات ایجاد این سامانه در سایر ادارات کل ثبت اسناد و املاک استانهای کشور نیز انجام شده و پس از راه اندازی اطلاع رسانی خواهد شد.

کد مطلب 682251

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