دستگیری 12 نفر از عوامل حادثه شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا جمشیدی در نشست هفتگی درجمع خبرنگاران ، به حادثه دلخراش شیراز و روند بررسی این پرونده اشاره کرد و گفت: از زمان وقوع این حادثه وزارت اطلاعات با تلاش بسیار و اقدامات شبانه روزی وارد عمل شد و عاملین این حادثه به سرعت شناسایی شدند.

وی تصریح کرد: ازعوامل اصلی اسلحه ، مهمات ، تجهیزات ساخت بمب و سیانور کشف شده است و قصدشان بمب گذاری در جاهای پرجمعیت بوده است.

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: دخالت آمریکا و انگلیس دراین حادثه مشخص شده و عوامل اصلی دستگیر شده اند که در مراحل اولیه به وابستگی به کشورهای آمریکا و انگلیس اعتراف کردند.

جمشیدی خاطرنشان کرد: برای ملت ما حمایت انگلیس و آمریکا از منافقان روشن بود و باید گفت دو کنوانسیون بین المللی مقابله با بمب گذاری تروریستی مصوب 1997 و کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریست 1999 که مورد پذیرش این کشورها قرار داشت در این حادثه مورد نقض آشکار قرار گرفته است.

وی گفت: این کشورها همواره شعار مقابله با تروریست را سر می دهند اما متاسفانه خودشان حامیان اصلی تروریست محسوب می شوند.

سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: عاملان این حادثه دلخراش را به اشد مجازات محکوم خواهیم کرد.

جمشیدی گفت: دادستان کل کشور ماموریت دارد در مراجع بین المللی و داخلی نسبت به طرح شکایات و دعاوی علیه دولتهایی که در این حادثه اسف بار دخالت مستقیم یا غیر مستقیم داشتند، اقدام کند و خانواده های شهدا و آسیب دیده می توانند ادعای خسارت کنند که با حمایت وزارت امور خارجه تمهیدات لازم برای آنان اندیشیده خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم رسوایی این کشورها برای ملت خودشان و سایر ملتها روشن شود تا شاهد برچیده شدن عملیات های تروریستی در کشورهای مختلف باشیم.

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: 12 نفر از عوامل اصلی این حادثه در حال حاضر در بازداشت و در اختیار مقامات قضایی و اطلاعاتی هستند.

جمشیدی همچنین از تصویب لایحه اصلاح تشکیلات قضایی و لایحه حمایت از بزه دیدگان در قوه قضائیه و ارجاع آن به مجلس شورای اسلامی خبر داد.