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۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۱:۲۰

جمشیدی خبر داد:

دستگیری 12 نفر از عوامل حادثه شیراز

دستگیری 12 نفر از عوامل حادثه شیراز

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری امروز از دستگیری 12 نفر از عوامل اصلی حادثه شیراز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا جمشیدی در نشست هفتگی درجمع خبرنگاران ، به حادثه دلخراش شیراز و روند بررسی این پرونده اشاره کرد و گفت: از زمان وقوع این حادثه وزارت اطلاعات با تلاش بسیار و اقدامات شبانه روزی وارد عمل شد و عاملین این حادثه به سرعت شناسایی شدند.

وی تصریح کرد: ازعوامل اصلی اسلحه ، مهمات ، تجهیزات ساخت بمب و سیانور کشف شده است و قصدشان بمب گذاری در جاهای پرجمعیت بوده است.

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: دخالت آمریکا و انگلیس دراین حادثه مشخص شده و عوامل اصلی دستگیر شده اند که در مراحل اولیه به وابستگی به کشورهای آمریکا و انگلیس اعتراف کردند.

جمشیدی خاطرنشان کرد: برای ملت ما حمایت انگلیس و آمریکا از منافقان روشن بود و باید گفت دو کنوانسیون بین المللی مقابله با بمب گذاری تروریستی مصوب 1997 و کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریست 1999 که مورد پذیرش این کشورها قرار داشت در این حادثه مورد نقض آشکار قرار گرفته است.

وی گفت: این کشورها همواره شعار مقابله با تروریست را سر می دهند اما متاسفانه خودشان حامیان اصلی تروریست محسوب می شوند.

سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: عاملان این حادثه دلخراش را به اشد مجازات محکوم خواهیم کرد.

جمشیدی گفت: دادستان کل کشور ماموریت دارد در مراجع بین المللی و داخلی نسبت به طرح شکایات و دعاوی علیه دولتهایی که در این حادثه اسف بار دخالت مستقیم یا غیر مستقیم داشتند، اقدام کند و خانواده های شهدا و آسیب دیده می توانند ادعای خسارت کنند که با حمایت وزارت امور خارجه تمهیدات لازم برای آنان اندیشیده خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم رسوایی این کشورها برای ملت خودشان و سایر ملتها روشن شود تا شاهد برچیده شدن عملیات های تروریستی در کشورهای مختلف باشیم.

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: 12 نفر از عوامل اصلی این حادثه در حال حاضر در بازداشت و در اختیار مقامات قضایی و اطلاعاتی هستند.

جمشیدی همچنین از تصویب لایحه اصلاح تشکیلات قضایی و لایحه حمایت از بزه دیدگان در قوه قضائیه و ارجاع آن به مجلس شورای اسلامی خبر داد.

کد مطلب 682256

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